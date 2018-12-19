Свитолина снялась в новой откровенной фотосессии
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в новой откровенной фотосессии.
На своей странице в Instagram Элина обновила главное фото профиля, где она теперь обнаженная в ванной с теннисными мячами.
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Пока неизвестно, для кого именно позировала Свитолина и, когда появятся все фотографии.
Напомним, что Элина Свитолина завершила сезон на четвертом месте в мировом рейтинге WTA.
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Источник: 24 Канал
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