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      Свитолина снялась в новой откровенной фотосессии

      278 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / lb.ua

      Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в новой откровенной фотосессии.

      На своей странице в Instagram Элина обновила главное фото профиля, где она теперь обнаженная в ванной с теннисными мячами.

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      Пока неизвестно, для кого именно позировала Свитолина и, когда появятся все фотографии.

       

       

       

       

      Напомним, что Элина Свитолина завершила сезон на четвертом месте в мировом рейтинге WTA.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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