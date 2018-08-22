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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Свитолина снялась в рекламе Nike для издания Vogue: фото

57 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из соцсетей

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в фотосессии для рекламы Nike, которая выйдет в журнале Vogue.

Фото с фотосессии украинская теннисистка выложила в своем Instagram.

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Awesome shoot with @nike for @voguemagazine!

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Также перед тем Свитолина выложила фотографии для рекламы Nike для украинского рынка.

 

Our latest collaboration with @nikesportswear in Ukraine goes live. #nikesportswear #expx14

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

Meet the EXP-X14 - new lifestyle silhouette inspired by ultimate sport experiment. #nikesportswear #expx14

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Теги: Новости спорта Теннис Элина Свитолина
Источник: 24 Канал
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