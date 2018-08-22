Свитолина снялась в рекламе Nike для издания Vogue: фото
Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в фотосессии для рекламы Nike, которая выйдет в журнале Vogue.
Фото с фотосессии украинская теннисистка выложила в своем Instagram.
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Также перед тем Свитолина выложила фотографии для рекламы Nike для украинского рынка.
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Источник: 24 Канал
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