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      Свитолина снова показала танец после победы на Australian Open: это послание бойфренду

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Getty Images

      В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина обыграла представительницу США Мэдисон Киз и показала победный танец.

      24 канал писал, что после выхода в 1/8 Australian Open Элина Свитолина станцевала своеобразный победный танец.

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      И вот уже после победы в 1/8 финала Свитолина снова выполнила это движение. Как оказалось, украинская теннисистка повторила победное движение ее бойфренда Гаэля Монфиса.

      Напомним, что молодой человек украинской теннисистки Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис, похоже, начал изучать русский язык, и уже может похвастаться определенными успехами.

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      Теги: Спорт Теннис Australian Open Елина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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