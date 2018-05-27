Свитолина стартовала с победы на Roland Garros

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина прошла первый раунд Открытого чемпионата Франции.

Однако легким этот матч для украинки не был. Выиграв стартовый первый гейм против австралийки Айлы Томлянович, следующие пять подряд она проиграла. Поэтому пришлось отыгрываться с 1:5. Собравшись с силами, следующие шесть геймов подряд Свитолина таки выиграла, забрав первый сет 7:5.

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Взяла Свитолина и следующие два гейма во втором сете. Однако отдала свою подачу. Поэтому при равном счете игры решающим стало то, что украинка сумела таки три последние гейма забрать. Один из них – на подаче Томлянович.

Элина Свитолина – Айла Томлянович 2:0 (7:5, 6:3)

Sealed with a kiss.



No.4 seed @ElinaSvitolina improves to 18-5 in Major 1R matches, battling her way past a tough Tomljanovic 7-5 6-3.#RG18 pic.twitter.com/RlusxBggL0 — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 травня 2018 р.

Теперь в следующем круге Roland Garros Свитолина сыграет с победительницей пары Франческа Скьявоне – Виктория Кужмова.

Напомним, Свитолина может стать первой ракеткой мира в случае победы на Roland Garros.