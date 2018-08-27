Свитолина стартует с победы на престижном турнире US Open-2018, Бондаренко выбывает

27 августа стартовала основная сетка престижного теннисного турнира US Open-2018. Украину представляют 5 теннисисток.

Элина Свитолина за 1 час 34 минуты преодолела сопротивление 79-й ракетки мира американки Сачии Викери– 6:3, 1:6, 6:1.

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В следующем раунде лучшая украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния, в котором сыграют известная польская теннисистка Агнешка Радваньска и немка Татьяна Мария.

К сожалению другая украинка Катерина Бондаренко покидает турнир. В первом круге она уступила белорусске Вере Лапко – 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету Лапко 4 подачи навылет и 4 двойные ошибки. Также спортсменка сделала 5 брейков. Бондаренко допустила две двойные ошибки и дважды сумела взять подачу соперницы.

Также 27 августа состоится еще два матча с участием украинок – Даяна Ястремская сыграет против Каролины Муховой, а Ангелина Калинина будет противостоять Катинци Дайхманн.

Элина Свитолина (Украина, 7) – Сачия Викери (США) 2:1 (6:3, 1:6, 6:1)

Екатерина Бондаренко (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) 0:2 (3:6, 3:6)

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