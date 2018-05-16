Свитолина сыграет с первой ракеткой России на турнире в Риме

Определилась соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной на турнире WTA в Риме. Ею стала россиянка Дарья Касаткина.

13-я ракетка мира и первый номер среди россиянок Касаткина в матче второго круга обыграла Данниель Коллинз, которая пробилась на турнир через квалификацию. Матч длился всего 1:15, за которые россиянка совершила шесть брейк-поинтов. В итоге 6:3, 6:2.

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Стоит отметить, что Свитолина еще накануне, во вторник, 15 мая, прошла в третий круг соревнований. Четвертая ракетка мира начала свою защиту титула с победы над Петрой Мартич, которая до этого обыграла Лесю Цуренко.

К слову, Свитолина трижды играла с Касаткиной, и трижды побеждала россиянку.