Свитолина успешно преодолела первый круг турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы начала выступление на турнире в британском Бирмингеме. В первом круге она преодолела сопротивление 55-ой ракетки мира Донны Векич из Хорватии.

В первом сете хорватка сумела взять только первую свою подачу. Следующие пять геймов подряд выиграла украинка.

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Во втором сете Свитолина продолжила победное шествие. Однако при счете 3: 1 в ее пользу, инициативу перехватила соперница. Векич удалось повторить успех Свитолиной в предыдущем сете – выиграть пять геймов подряд. Поэтому определение победительницы перенеслось на третий сет.

Именно в третьем сете Свитолина и "дожала" соперницу. И снова произошел повтор первого сета – хорватка выиграла свою первую подачу, а пять следующих геймов выиграла украинка. И снова 6: 1.

Элина Свитолина – Донна Векич 2: 1 (6: 1, 3: 6, 6: 1)

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Ализе Корне – Екатерина Макарова.

Стоит отметить, что участие в турнире в Бирмингеме также принимает украинка Леся Цуренко.