Свитолина узнала соперницу на первом турнире в сезоне: теннисистки уже встречались

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу во втором раунде турнира серии WTA в Брисбене.

Александра Саснович из Беларуси второй год подряд встретится с Элиной Свитолиной в Брисбене. В прошлом году белоруска потерпела поражение от нашей теннисистки в финальном матче.

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Белорусская теннисистка в матче 1/16 финала обыграла россиянку Анастасию Потапову (6:4, 7:5). Саснович занимает 30 место в рейтинге WTA и является второй ракеткой Беларуси после Арины Соболенко.

Отметим, что поединок Свитолиной против Саснович состоится в среду, 2 января. Начало – в 13:30.

Напомним, что другая украинка Леся Цуренко одержала вторую победу в новом сезоне. На турнире в Брисбене Леся обыграла Кимберли Биррелл.

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