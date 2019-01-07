Свитолина в компании сотни болбоев эффектно запустила мячи в небо: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела встречу с болбоями, которые будут работать на матчах Australian Open – первом в этом году турнире серии Grand Slam.

Всего на встрече с украинкой было 360 мальчиков и девочек, которые представляют разные страны мира.

Читайте также: Один из самых престижных теннисных турниров в корне изменит правила

"Я сама когда-то подавала мячи Энди Маррею, когда была юной, и помню, что немного нервничала в тот момент, но, с другой стороны, это было очень увлекательно. Болбои делают замечательную работу и мы, игроки, ценим их за это", – рассказала Свитолина.

Свитолина пообщалась с болбоями и вместе с ними запустила в воздух теннисные мячи.

Напомним, что четверо украинских теннисисток попали в основную сетку Australian Open по рейтингу. Это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова. Первый в этом году турнир серии Grand Slam стартует 14 января, квалификация начинается 8 января.