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Свитолина во второй раз проиграла румынке Бузарнеску и вылетела с турнира в Бирмингеме

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У Элины Свитолиной новая самая неловкая соперница. Пятая ракетка мира на втором подряд турнире уступила румынке Михаэле Бузарнеску и вылетела из турнира в Бирмингеме в четвертьфинале.

Об этом сообщает XSport.ua.

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Лучшая теннисистка Украины, а также пятая ракетка мира, на втором подряд турнире капитулирует перед румынкой Михаэлой Бузарнеску, которая занимает тридцатую строчку в мировом рейтинге.

Более того, как и в начале месяца, на "Ролан Гаррос", в четвертьфинале Бирмингема Элина тоже не смогла отобрать у румынки ни одного сета. 3:6, 2:6 – Бузарнеску сенсационно в полуфинале.

Теги: Новости спорта Теннис Элина Свитолина
Источник: 24 канал
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