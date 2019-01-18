Свитолина впервые показала, как проводит время со своим новым парнем: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее новый бойфренд Гаэль Монфис зарегистрировали совместную страницу в соцсети Instagram.

Страница названа G.E.M.S, что может соответствовать аббревиатуре из первых букв имен и фамилий спортсменов. В шапке профиля написано: "Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И мы сделаем еще много ошибок. И это нормально".

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На новой странице уже есть первое совместное видео, на котором теннисисты вместе проводят время.

Ранее Монфис встречался уже с теннисистками. У него были романы со словачкой Доминикой Цибулковой и француженкой Ализе Корне. Свитолина рассталась со своим бойфрендом Рисом Топли в марте 2018 года.

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