Свитолина второй год подряд победила на выставочном турнире во Франции

Украинская теннисистка Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане.

В финале Свитолина за 1 час и 49 минут обыграла тридцатую ракетку мира белорусскую Александру Саснович– 3:6, 6:3, 6:4. За время, проведенное на корте, Свитолина и Саснович выполнили по 6 эйсов и дважды ошиблись при вводе мяча в игру.

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I am so happy to win here for the second year in a row!



Thanks @OpenCaen for such a great tournament and organisation!



And many thanks to my #FamEli for all the kind words! pic.twitter.com/sRhO8zb4zo — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 10 грудня 2018 р.

Свитолина и Саснович встречались в официальном туре один раз: в начале сезона-2018 в финале турнира WTA в Брисбене, где выиграла украинка.

Напомним, в декабре 2017-го Свитолина в дебютном розыгрыше турнира в Кане обыграла в финале француженку Одри Альби (WTA 371).

Элина Свитолина – Александра Саснович 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

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