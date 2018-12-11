12:14
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Свитолина второй год подряд победила на выставочном турнире во Франции

      35 Читати новину українською
      Свитолина победила на выставочном турнире во Франции
      Свитолина победила на выставочном турнире во Франции / Léa Quinio/Sport à Caen

      Украинская теннисистка Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане.

      В финале Свитолина за 1 час и 49 минут обыграла тридцатую ракетку мира белорусскую Александру Саснович– 3:6, 6:3, 6:4. За время, проведенное на корте, Свитолина и Саснович выполнили по 6 эйсов и дважды ошиблись при вводе мяча в игру.

      Читайте также: Свитолина призналась, сколько денег тратит на свою команду в год

      Свитолина и Саснович встречались в официальном туре один раз: в начале сезона-2018 в финале турнира WTA в Брисбене, где выиграла украинка.

      Напомним, в декабре 2017-го Свитолина в дебютном розыгрыше турнира в Кане обыграла в финале француженку Одри Альби (WTA 371).

      Элина Свитолина – Александра Саснович 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Теннис Элина Свитолина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Футбол за "спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?
      сегодня , 10:44 Футбол за "спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?
      Анатолій Яворський 144
      Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ команд УПЛ
      сегодня , 10:17 Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ команд УПЛ
      Ігор Саджениця 83
      Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      сегодня , 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      Юлія Михайлова 281
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сегодня , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 5074
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      10 декабря , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 647
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом" и прошел медосмотр, – Моджи
       5 июля , 14:35
      Роналду продвинулся в иерархии снайперов "Реала"
       31 октября 2013 , 09:18
      Игроки "Говерлы" отправили в ФФУ жалобу на клуб
       29 июля 2014 , 11:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук