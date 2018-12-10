Четвертая ракетка мира Элина Свитолина второй год подряд пробилась в финал выставочного турнира во Франции.

Свитолина победила спортсменку из Франции Манон Леонар, которая в рейтинге WTA занимает 1205-е место. Матч продолжался почти полтора часа и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Свитолиной.

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В финале Свитолина встретится с победительницей поединка Александра Саснович – Элица Костова.

Отметим, что свои выступления в WTA-туре 2019 Элина Свитолина начнет в австралийском Брисбене, где взяла титул в этом сезоне (в финале против Саснович).

Напомним, что этот матч стал первым для украинки после триумфа на Итоговом турнире в Сингапуре.

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