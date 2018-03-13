Свитолина вылетела из престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пройти третий круг в американском Индиан-Уэллсе. Несмотря на статус фаворитки соревнований (украинка начинала турнир со второго круга), уже в третьем круге Свитолина вынуждена покинуть турнир.

В 1/16 финала соперницей Украинский оказалась 27-я ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро. К этому соперницы встречались между собой 5 раз, и Свитолина лидировала в очном противостоянии 3:2.

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Однако в Индиан-Уэллсе лучше выступила именно испанка. Хотя матч оказался довольно ровным в первом сете. И все решили две проигранные подачи Свитолиной. Если при счете 4:2 она сумела взять в ответ подачу соперницы и сравнять счет, то в решающий момент при счете 6:5 на своей подаче вообще проигрывала 0:40. Несмотря на то, что ей удалось сравнять счет до 40:40, подачу, а заодно и сет украинка отдала испанке - 7:5.

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Именно проиграна подача и во втором сете стала решающей в этом поединке. И снова при счете 3:2 Свитолина три свои подачи отдала сопернице, выровняла счет до 40:40, и снова проиграла. На этот раз шансов взять сет у нее не было - 6:3.

.@CarlaSuarezNava eliminates @BNPPARIBASOPEN fourth seed Elina Svitolina 7-5, 6-3!



Will face wildcard Danielle Rose Collins in the next round! pic.twitter.com/pswFLeLFO8 — WTA (@WTA) 13 березня 2018 р.

Карла Суарес-Наварро - Элина Свитолина 2:0 (7:5, 6:3)