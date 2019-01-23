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      Свитолина вылетела с Australian Open

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Getty Images

      Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соперницей украинки в четвертьфинале была представительница Японии и победительница US Open-2018 Наоми Осака.

      Матч между соперницами завершился со счетом 2:0 (6:4, 6:1) в пользу японки.

      Смотрите также: Известные украинские звезды записали видеообращение к Элине Свитолиной

      Осака трудно вошла в игру, однако даже это не помогло Свитолиной, которая так и не сумела удержать преимущество до конца сета. Так, в конце Элина дважды проиграла подачу, взамен японка ответила одним проигрышем – 6:4.

      Зауважимо, що японка у першому сеті аж здобула 17 вінерів (переможний розіграш після активних дій тенісиста) (проти 3 від Еліни) та зробила 19 невимушених помилок (проти 7).

      Во второй партии Осаке все же удалось уменьшить количество ошибок (6), правда, число винеров у нее уменьшилось (14). Но даже и при таких условиях в украинской теннисистки не было шансов.

      Усложнило ситуацию для Элины и то, что при счете 3:0 она попросила медицинский тайм-аут. Как она призналась после игры, ей весь турнир пришлось играть через боль, поэтому она не смогла проявить себя на 100%.

      После перерыва Элина, к сожалению, не сумела оправиться. При счете 0:4 она не реализовала единственный брейк-поинт в сете и, наконец, взяла только один гейм на своей подаче. В результате 1:6.

      Напомним, на пути в четвертьфинал Элина Свитолина прошла Викторию Голубич из Швейцарии, представительницу Словакии Викторию Кужмову, китянку Чжан Шуай и в 1/8 американку Мэдисон Киз.

      Теги: Новости Украины Australian Open Спорт Теннис Фотоновости Елина Свитолина
      Источник: 24 канал
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