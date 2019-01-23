Свитолина вылетела с Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соперницей украинки в четвертьфинале была представительница Японии и победительница US Open-2018 Наоми Осака.

Матч между соперницами завершился со счетом 2:0 (6:4, 6:1) в пользу японки.

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.@NaomiOsaka is into her first #AusOpen semifinal!



She def. Svitolina 6-4 6-1 to set up a date with Serena Williams or Karolina Pliskova. pic.twitter.com/8o2MbMSq9y — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

Осака трудно вошла в игру, однако даже это не помогло Свитолиной, которая так и не сумела удержать преимущество до конца сета. Так, в конце Элина дважды проиграла подачу, взамен японка ответила одним проигрышем – 6:4.

Зауважимо, що японка у першому сеті аж здобула 17 вінерів (переможний розіграш після активних дій тенісиста) (проти 3 від Еліни) та зробила 19 невимушених помилок (проти 7).

It's @Naomi_Osaka_ who takes the first set 6-4!



On her fourth set point, the Japanese fourth seed breaks #Svitolina. #AusOpen pic.twitter.com/FEtyCIKp8l — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

Во второй партии Осаке все же удалось уменьшить количество ошибок (6), правда, число винеров у нее уменьшилось (14). Но даже и при таких условиях в украинской теннисистки не было шансов.

Усложнило ситуацию для Элины и то, что при счете 3:0 она попросила медицинский тайм-аут. Как она призналась после игры, ей весь турнир пришлось играть через боль, поэтому она не смогла проявить себя на 100%.

Elina Svitolina receiving medical time out.

Hope Eli is okay!!!!!! pic.twitter.com/gxmtM5siUs — Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) January 23, 2019

После перерыва Элина, к сожалению, не сумела оправиться. При счете 0:4 она не реализовала единственный брейк-поинт в сете и, наконец, взяла только один гейм на своей подаче. В результате 1:6.

#NaomiOsaka is currently being given more of a challenge by a rogue bee than #ElinaSvitolina as she storms towards her first #AUSOpen semi-finals.



The 21-year-old's power has just been too much for Svitolina to cope with.



LIVE: https://t.co/q16dHPgD0hpic.twitter.com/o1V52SE0bj — Firstpost Sports (@FirstpostSports) January 23, 2019

Напомним, на пути в четвертьфинал Элина Свитолина прошла Викторию Голубич из Швейцарии, представительницу Словакии Викторию Кужмову, китянку Чжан Шуай и в 1/8 американку Мэдисон Киз.