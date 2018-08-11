Свитолина вышла в полуфинал на престижном теннисном турнире

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира Rogers Cup категории Premier 5 в Монреале.

Соперницей украинки в четвертьфинале была Элизе Мертенс. После сложного первого сета второй дался украинке намного легче. В результате полуторачасового противостояния матч завершился со счетом 7: 5, 6: 3.

Читайте также: Румынская теннисистка поблагодарила Свитолину за помощь на корте

В полуфинале украинка померяется силами с американкой – Слоан Стивенс. Что касается Стивенс, то на этих соревнованиях она не отдала соперницам ни одного сета. Со Слоан Свитолина играла дважды – в активе обоих теннисисток по одной победе.

Для Свитолиной это четвертый выход в полуфинал турнира в 2018 году – раньше она выходила в полуфиналы в Брисбене, Дубае и Риме.

Элина Свитолина – Элизе Мертенс 2: 0 (7: 5, 6: 3)

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24