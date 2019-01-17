Свитолина вышла в следующий раунд Australian Open

Лучшая теннисистка Украины и 7-я ракетка мира Элина Свитолина сумела пробиться в третий круг одного из самых престижных турниров Australian Open. Произошло это благодаря победе над 20-летней представительницей Словакии Викторией Кужмовой, занимающей 48-ю строчку рейтинга WTA.

В общем противостояние продолжалось 1 час 7 минут и завершилось со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки.

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Первый сет выдался довольно равным – теннисистки по очереди брали свои подачи. Кроме того, словачка удачно обостряла и очень активно атаковала форхендами, за которыми Свитолина не бегала. Правда, последний, 10 гейм, все вышел за Элиной – украинке удалось сделать брейк.

Elina Svitolina v Viktoria Kuzkhum pic.twitter.com/qLJc9bqZjy — Rain Delays Play (@raindelaysplay) January 17, 2019

Во второй партии уже на все 100 доказала свою преимущество Свитолина. В частности, ей удалось довольно легко сделать два брейка, а затем максимально уверенно подать на матч. Кужмова, в свою очередь, с этим ничего не смогла сделать.

В третьем раунде Элину ожидает победительница пары Кристина Плишкова (Чехия) – Чжан Шуай (Китай).

Напомним, в предыдущем круге Australian Open Элина Свитолина ождержала не менее уверенную победу над Викторией Голубич из Швейцарии – 6:1, 6:2.