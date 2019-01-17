Свитолина вышла в следующий раунд Australian Open
Лучшая теннисистка Украины и 7-я ракетка мира Элина Свитолина сумела пробиться в третий круг одного из самых престижных турниров Australian Open. Произошло это благодаря победе над 20-летней представительницей Словакии Викторией Кужмовой, занимающей 48-ю строчку рейтинга WTA.
В общем противостояние продолжалось 1 час 7 минут и завершилось со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки.
Читайте також: Элина Свитолина может возглавить мировой рейтинг по итогам Australian Open-2019
Первый сет выдался довольно равным – теннисистки по очереди брали свои подачи. Кроме того, словачка удачно обостряла и очень активно атаковала форхендами, за которыми Свитолина не бегала. Правда, последний, 10 гейм, все вышел за Элиной – украинке удалось сделать брейк.
Во второй партии уже на все 100 доказала свою преимущество Свитолина. В частности, ей удалось довольно легко сделать два брейка, а затем максимально уверенно подать на матч. Кужмова, в свою очередь, с этим ничего не смогла сделать.
В третьем раунде Элину ожидает победительница пары Кристина Плишкова (Чехия) – Чжан Шуай (Китай).
Напомним, в предыдущем круге Australian Open Элина Свитолина ождержала не менее уверенную победу над Викторией Голубич из Швейцарии – 6:1, 6:2.
Выбор редакции
-
Почему, кроме Вакарчука и Зеленского, нет альтернативных кандидатов в президенты?сегодня , 07:01
-
Останавливаться только на Украине Кремль не планирует: какую угрозу для мира представляет Москвасегодня , 03:37
-
Россия хочет аннексировать Азовское море, – Полторак о событиях в Керченском проливесегодня , 00:36