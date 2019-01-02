Свитолина зачехлила ракетку на турнире в Брисбене

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первый матч в новом сезоне. Четвертая ракетка мира не смогла пройти в 1/4 финала на турнире в Брисбене (Австралия).

В 1/8 финала Элина в трех сетах уступила белоруске Александре Саснович 4:6, 6:0, 6:3.

Читайте также: Сергей Стаховский уступил в первом круге на турнире в Катаре

За матч Елена подала 11 эйсов и сделала только две двойные ошибки. Соперница украинки, которая занимает 30 место в рейтинге WTA, только трижды подала навылет и допустила аж 7 двойных ошибок.

Спортсменки выиграли одинаковое количество геймов на чужой подаче – по четыре. Однако Свитолина не смогла взять ни подачу соперницы в решающем сете.

Матч длился почти 2 часа.

Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко одержала вторую победу в новом сезоне. На турнире в Брисбене (Австралия) Леся обыграла Кимберли Биррелл и пробилась в четвертьфинал.