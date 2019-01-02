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      Свитолина зачехлила ракетку на турнире в Брисбене

      26 Читати новину українською
      Свитолина зачехлила ракетку на турнире в Брисбене
      / twitter.com

      Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первый матч в новом сезоне. Четвертая ракетка мира не смогла пройти в 1/4 финала на турнире в Брисбене (Австралия).

      В 1/8 финала Элина в трех сетах уступила белоруске Александре Саснович 4:6, 6:0, 6:3.

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      За матч Елена подала 11 эйсов и сделала только две двойные ошибки. Соперница украинки, которая занимает 30 место в рейтинге WTA, только трижды подала навылет и допустила аж 7 двойных ошибок.

      Спортсменки выиграли одинаковое количество геймов на чужой подаче – по четыре. Однако Свитолина не смогла взять ни подачу соперницы в решающем сете.

      Матч длился почти 2 часа.

      Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко одержала вторую победу в новом сезоне. На турнире в Брисбене (Австралия) Леся обыграла Кимберли Биррелл и пробилась в четвертьфинал.

       

      Теги: Елина Свитолина Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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