Свитолина заинтриговала фанатов новой откровенной фотосессией
24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает пробовать себя в новых образах.
Сейчас Элина находится в Италии. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой позирует в одном халате на голое тело.
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"Доброе утро!", – написала Элина в Instagram, комментируя фото.
Напомним, что букмекер принимает ставки на появление Элины Свитолиной в мужском журнале (Playboy или Maxim) до конца 2018 года. При этом не указывается, должна ли это быть фотосессия, или же может быть что-то другое.
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Источник: 24 Канал
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