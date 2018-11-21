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      Свитолина заинтриговала фанатов новой откровенной фотосессией

      195 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает пробовать себя в новых образах.

      Сейчас Элина находится в Италии. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой позирует в одном халате на голое тело.

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      "Доброе утро!", – написала Элина в Instagram, комментируя фото.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Buongiorno ️

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

      Напомним, что букмекер принимает ставки на появление Элины Свитолиной в мужском журнале (Playboy или Maxim) до конца 2018 года. При этом не указывается, должна ли это быть фотосессия, или же может быть что-то другое.

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      Теги: Спорт Теннис Элина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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