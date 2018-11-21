Свитолина заинтриговала фанатов новой откровенной фотосессией

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает пробовать себя в новых образах.

Сейчас Элина находится в Италии. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой позирует в одном халате на голое тело.

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"Доброе утро!", – написала Элина в Instagram, комментируя фото.

Напомним, что букмекер принимает ставки на появление Элины Свитолиной в мужском журнале (Playboy или Maxim) до конца 2018 года. При этом не указывается, должна ли это быть фотосессия, или же может быть что-то другое.

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