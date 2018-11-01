Свитолина заработала больше всех среди теннисистов в октябре: сумма

Украинская теннисистка Элина Свитолина заработала самое большое количество призовых среди всех теннисистов и теннисисток в октябре 2018 года. Все благодаря победе на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.

Доход Свитолиной в октябре составил почти 2,4 миллиона долларов. Почти вся сумма – это призовые за победу в Итоговом турнире WTA.

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На втором месте – Каролин Возняцки. Ее доход составил более 1,8 миллиона долларов. Новак Джокович – на третьей позиции с доходом в 1,36 миллиона долларов.

Четвертую ступень занимает Слоан Стивенс с доходом в 1,3 миллиона долларов. Замыкает топ-5 Роджер Федерер – 821 тысяча долларов.

Напомним, что по 2018 Свитолина заработала более 5,2 миллиона долларов призовых.

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