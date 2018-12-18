Свитолиной покорилось еще одно серьезное достижение

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отметилась интересным достижением за последние два года.

Элина оказалась на втором месте по проценту выигранных матчей на турнирах WTA в 2017 и 2018 годах.

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За это время Свитолина провела 122 матча, 94 из которых выиграла и в 28 – уступила. Победы составили 77% от общего количества. При этом Украинка выиграла 18 из 20 матчей на стадии полуфиналов и финалов, это 90%.

Первое место занимает американка Серена Уильямс, выигравшая 78,8% матчей. На третьей строке Симона Халеп, у нее 76,1% побед.

В рейтинг вошли только теннисистки, которые провели за эти два года более 30 матчей. Не считались матчи Кубка Федерации.

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