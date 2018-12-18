13:39
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, 17 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Свитолиной покорилось еще одно серьезное достижение

      48 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / UA-Football

      Первая ракетка Украины Элина Свитолина отметилась интересным достижением за последние два года.

      Элина оказалась на втором месте по проценту выигранных матчей на турнирах WTA в 2017 и 2018 годах.

      Читайте также: Элина Свитолина назвала самый тяжелый матч в 2018 году

      За это время Свитолина провела 122 матча, 94 из которых выиграла и в 28 – уступила. Победы составили 77% от общего количества. При этом Украинка выиграла 18 из 20 матчей на стадии полуфиналов и финалов, это 90%.

       

       

      Первое место занимает американка Серена Уильямс, выигравшая 78,8% матчей. На третьей строке Симона Халеп, у нее 76,1% побед.

      В рейтинг вошли только теннисистки, которые провели за эти два года более 30 матчей. Не считались матчи Кубка Федерации.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Иньесту не устраивают условия "Барселоны"
       14 ноября 2013 , 13:45
      Ленс не покинет "Динамо"
       18 августа 2014 , 09:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук