Свитолиной удался невероятный удар на тренировке: видео

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает подготовку к новому сезону.

Четвертая ракетка мира во время тренировки в Женеве (Швейцария) сумела выполнить сложный удар, который в теннисе называют твинер.

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Элина вышла к сетке и ударом между ног сумела застать врасплох своего тренера.

"Я не трачу свое время на предсезонных тренировках", – подписала теннисистка видео, которое опубликовала в Instagram.

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