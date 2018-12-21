Свитолиной удался невероятный удар на тренировке: видео
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает подготовку к новому сезону.
Четвертая ракетка мира во время тренировки в Женеве (Швейцария) сумела выполнить сложный удар, который в теннисе называют твинер.
Читайте также: Свитолиной покорилось еще одно серьезное достижение
Элина вышла к сетке и ударом между ног сумела застать врасплох своего тренера.
"Я не трачу свое время на предсезонных тренировках", – подписала теннисистка видео, которое опубликовала в Instagram.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
На Винничине три прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ: подробностисегодня , 17:31
-
Самолет Ан-26 с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго: много погибшихсегодня , 16:20
-
Прекратила быть жертвой: Ани Лорак прокомментировала развод с мужем после его изменысегодня , 15:56
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу8 февраля 2012 , 21:13
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
Эмблема Чемпионата мира в России: лучшие мемы29 октября 2014 , 14:08
"Шахтер" проиграл в товарищеском матче с польским клубом4 июля 2015 , 20:13