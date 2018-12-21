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      Свитолиной удался невероятный удар на тренировке: видео

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Scorum

      Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает подготовку к новому сезону.

      Четвертая ракетка мира во время тренировки в Женеве (Швейцария) сумела выполнить сложный удар, который в теннисе называют твинер.

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      Элина вышла к сетке и ударом между ног сумела застать врасплох своего тренера.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      I was not wasting my time during the pre season #HardWorkPaysOff ?

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       

       

      "Я не трачу свое время на предсезонных тренировках", – подписала теннисистка видео, которое опубликовала в Instagram.

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      Теги: Спорт Теннис Денис Беринчик
      Источник: 24 Канал
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