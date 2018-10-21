Свитолиной внезапно стало плохо во время пресс-конференции после победного матча: видео

Шестой ракетке мира Элине Свитолиной стало плохо после победы над Петрой Квитовой и Чехии в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA.

Украинка спокойно давала комментарии журналистам, после чего положила ладони на лицо и внезапно отбросила голову назад.

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Спортсменке быстро помогли прийти в себя, но пресс-конференция на этом завершилась. Сейчас причины плохого самочувствия теннисистки неизвестны.

Отметим, что это была девятая очная встреча между Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой, в которой украинка одержала лишь вторую победу. Интересно, что последние семь матчей были за Квитовой, а пять подряд закончились с одинаковым счетом – 2:0 в пользу чешки.

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