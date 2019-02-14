22:24
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
      Вєсті Кремля
      21:05, сегодня
      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
      Вєсті.UA
      19:23, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Артем Овдиенко

      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко

      514
      Трійка лідерів за рейтингами КМІС
      Трійка лідерів за рейтингами КМІС / Фото з відкритих джерел

      14 лютого з'явилися свіжі українські соцопитування – і цифри там досить приголомшливі!

      Зі значним відривом від конкурентів перше місце електоральних вподобань українців обіймає шоу-мен Володимир Зеленський – за нього б проголосував кожен 4 опитаний українець, якщо точніше то майже 27% серед тих, хто точно прийде на дільницю за бюлетенем.

      На цілих 9% від Зеленського відстає чинний президент. У Петра Порошенка майже 18% підтримки.

      А от лідерка минулих опитувать тепер пасе задніх – Юлія Тимошенко має тепер лише 16% відсотків голосів.

      Рейтинги кандидатів у президенти за лютий 2019 року
      Рейтинги кандидатів у президенти за лютий 2019 року

      Читайте також: Чому Порошенко та Зеленський можуть повторити долю Ющенка

      Ці цифри від поважного Київського міжнародного інституту соціології досить неочікувані. Зокрема, вельми дивує такий значний відрив Зеленського від найближчих конкурентів і те, що Порошенко на другом місці – він значно набрав собі підтримки останніми днями.

      Причини росту на падіння рейтигів кандидатів

      Стратегія і рекламна кампанія, що її обрав штаб Зеленського, – дійсно спрацювали. Ставка на вигаданого слугу народа Голобородька виявилася виграшною. Виходить, українці настільки втомилися від старих обличь в політиці, що готові віддати керування країною хоч чорту лисому. Лише щоб не пустити до влади багаторічних можновладців. Зазначу, що наслідки такого досить емоційного рішення, звісно, будуть далекими від яскравих очікувань, проте це інша тема.

      А ще нові цифри рейтингу показали, що спрацьовує і стратегія передвиборного штабу Петра Порошенка – його поїздки по регіонах й блукання серед простого народу для спільного фотографування. А ще ж видовищне висування в кандидати транслювали по всіх підконтрольних Порошенку каналах. І за свіжим рейтингом видно, що українцям це сподобалося.

      Юлія Тимошенко нині позбавлена можливостей, що є у її конкурентів – я про влаштування акцій і масових заходів, що могли б підняти її рейтинг.

      Читайте також: Хто веде популістів до влади?

      Президент не припиняє активно їздити країною, перерізає стрічки, інспектує армію, відвідує урочистості й вручає відзнаки тощо – виходить в народ для виконання своїх начебто робочих обов'язків. Хоча, як не крути, натепер усе те є елементом його передвиборчої агітації. Адже, що ви там мені не казали б, але після вдалого селфі з президентом будь-хто може стати його прихильником, хоча раніше про таке може й не думав.

      Їздить країною і Володимир Зеленський, але з концертами "95 кварталу". І ви будь-що мені можете казати, але я більш ніж певен, що кожен з глядачів, які йдуть на виступи коміка та його команди тепер дивляться на нього іншими очима. Люди оцінюють його, як потенційного кандидата. Вийшовши у гарному настрої після смішного концерту, будь-хто може стати прихильником Зеленського, хоча раніше про таке може й не думав.

      Усього цього немає у Тимошенко. Вона не може рекламувати себе на державницьких заходах, як робить це Порошенко. Не може рекламувати себе на щоденних концертах, збираючи повні зали глядачів, як робить це Зеленський. Щоб її показали по телевізору, доводиться платити живі гроші. На відміну від Порошенка, якого показують по усіх підконтрольних йому телеканалах, чи на відміну від Зеленського, якого регулярно показують по одному з найпопулярніших телеканалів України.

      До речі, в березні на "плюсах" ще й почнуть показ "Слуги народу-3", де президент Голобородько розкаже всій Україні про свої мрії. Зокрема, про припинення обстрілів на Донбасі, про звільнення заручників Кремля й про повернення анексованого Криму – це вже можна побачити у рекламних трейлерах нового сезону серіалу.

      Ці мрії цілком правильні, про таке гріх не мріяти будь-якому українцеві. Але хоч що ви мені кажіть, але це точно не тільки мрії президента Голобородька. Ні, це в першу чергу передвиборчі мрії кандидата Зеленського.

      Цей серіал, що його за дивним збігом обставин показуватимуть саме напередодні виборів. І регулярний піар президента Порошенка, який наче по державних справах усе робить – це все ж таки "unfair play", "нечесна гра" щодо їхньої конкурентки.

      За буквою закону – все наче добре, які тут можуть бути претензії. Проте за духом закону – це все ж таки порушення умов передвиборчих перегонів, що мали б передбачати рівність кандидатів у можливостях рекламувати себе-коханих.

      Як відбуватимуться вибори президента
      Як відбуватимуться вибори президента

      blog_ava
      ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
      сегодня
      13562
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Публикации Выборы Президента 2019 Кандидаты в президенти Петр Порошенко рейтинги Юрий Тимошенко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      сегодня , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 511
      Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов
      сегодня , 20:41 Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов
      Альона Захарова 110
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сегодня , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 180
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сегодня , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 423
      Суровое наказание: как полицейские поплатились за вымогательство взятки
      сегодня , 17:42 Суровое наказание: как полицейские поплатились за вымогательство взятки
      Ірина Шиба 195
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук