Священники в Киеве освятили 3000 куличей для украинских военных: фото
В Свято-Михайловском Златоверхом монастыре освятили 3000 куличей для украинских военнослужащих. Вскоре их отправят в зону проведения ООС.
Освятить такое большое количество куличей удалось благодаря содействию благотворителей, говорится в пресс-службе Православной церкви Украины.
Важно Пасха в Житомире во время карантина: куличи будут освящены, а кладбища закроют
После освящения куличи поедут к украинским защитникам, которые защищают мир в зоне ООС.
С молитвой передаем пожелание, чтобы эти куличи, которые являются символом величайшего христианского торжества – Воскресения Христова, наполнили сердца радостью, а телу добавили физических сил, чтобы достойно нести свое служение,
– сказал архимандрит Лаврентий.
Священники освятили 3000 куличей для украинских военных / Фото ПЦУ
Пасха в условиях карантина: главное
- Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий, совместное освящение вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей.
- Позволить мирянам в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах окропить все святой водой.
- Во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) общим общим количеством не более 10 человек.
- Во внеслужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.
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