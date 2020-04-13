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      Священники в Киеве освятили 3000 куличей для украинских военных: фото

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      Свято-Михайловский Златоверхий монастырь / ukrinform.ua

      В Свято-Михайловском Златоверхом монастыре освятили 3000 куличей для украинских военнослужащих. Вскоре их отправят в зону проведения ООС.

      Освятить такое большое количество куличей удалось благодаря содействию благотворителей, говорится в пресс-службе Православной церкви Украины.

      Важно Пасха в Житомире во время карантина: куличи будут освящены, а кладбища закроют

      После освящения куличи поедут к украинским защитникам, которые защищают мир в зоне ООС.

      С молитвой передаем пожелание, чтобы эти куличи, которые являются символом величайшего христианского торжества – Воскресения Христова, наполнили сердца радостью, а телу добавили физических сил, чтобы достойно нести свое служение,
      – сказал архимандрит Лаврентий.

      Священники освятили 3000 куличей для украинских военных / Фото ПЦУ

      Пасха в условиях карантина: главное

      • Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий, совместное освящение вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей.
      • Позволить мирянам в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах окропить все святой водой.
      • Во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) общим общим количеством не более 10 человек.
      • Во внеслужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Религия Новости Украины Новости Киева Пасха Православная церковь Украины
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