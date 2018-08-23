Священный оберег и символ единства: Порошенко из Днепра поздравил украинцев с Днем флага
Президент Украины Петр Порошенко 23 августа в День Государственного Флага Украины поздравил украинцев с праздником.
Торжественную речь он произнес в Днепре.
Читайте также: День флага: интересные факты про украинский флаг
Новость дополняется
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Ночь в Попасной была самой горячей за последние 2 недели, — Москаль25 февраля 2015 , 11:56
Лучшие финалы Лиги Европы и Кубка УЕФА. "Шахтер" - тоже в списке18 мая 2016 , 08:30
Форвард "Александрии" стал автором 12-го покера в истории чемпионата Украины26 февраля 2017 , 12:51