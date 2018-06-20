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Святослав Михайлюк прокомментировал свой преддрафтовий просмотр в "Голден-Стейт Ворриорс"

15 Читати новину українською
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / sport.ua

Атакующий защитник "Канзас Джейхокс"( Kansas Jayhawks) чувствует, что просмотр в "Голден Стейт"(Golden State) прошел на "отлично". Украинский свингмен считает за честь играть в клубе, который является действующим чемпионом НБА.

"Я хочу перейти на следующий уровень. Я считаю, что неплохо развивался за последние два года, когда стал выполнять более важную роль в "Канзас"(Kansas). Я стал более командным игроком и в то же время улучшился в индивидуальном плане. Я стал не просто шутером, а и начал делать взносы в другие аспекты игры", – прокомментировал баскетболист.

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На преддрафтовом просмотре также присутствовал американский баскетболист Дреймонд Грин. Однако он, по словам Михайлюка, не создавал дополнительного давления, а просто смотрел со стороны.

Сам баскетболист уверен в своих силах и обещает выполнять все требования тренера, если попадет в "Голден Стейт"(Golden State).

Я постараюсь добавить команде энергии при выходе на площадку и буду жестко действовать в каждой игровой ситуации. Как я уже говорил, постараюсь делать вклад в различные аспекты, в частности на оборонном конце площадки, хотя роль шутера – это моя основная сильная сторона,
– заверил Михайлюк.

До этого украинец находился на просмотре в еще четырех клубах НБА – "Финикс Санс" (Phoenix Suns), "Вашингтон Уизардс" (Washington Wizards), "Детройт Пистонс" (Detroit Pistons), "Юте Джаз"(Utah Jass), а теперь и в "Голден Стейт"(Golden State).

Напомним, Михайлюк в этом году закончил выступление в студенческой лиге NCAA за "Канзас Джейхокс" (Kansas Jayhawks), где в последнем сезоне набирал по 14,7 очков, 4 подбора и 2,7 передачи.

Драфт НБА 2018 года должен состояться 22 июня в Нью-Йорке. Святослава Михайлюка могут выбрать 30-50 пиком.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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