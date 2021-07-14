Решение о заключении принял Орджоникидзевский районный суд Харькова. Заседание состоялось 8 июля.

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Связал и накрыл подушкой

Преступление произошло еще 28 января 2019 года.

Мужчина поссорился с матерью возлюбленной.

Он ударил ее точильным камнем.

После этого связал ноги и заклеил рот скотчем.

После этого злоумышленник накрыл голову женщины подушкой и скрылся.

В результате таких действий жительница Харькова задохнулась.

Что он сказал правоохранителям

В ходе расследования подозреваемый лишь частично признал свою вину. Мужчина сказал, что действительно избил жертву. Однако, якобы, не желал ей смерти. Также он заявил, что не заклеивал рот умершей. Однако результаты экспертизы опровергли эти слова.

Какое наказание его ждет

Суд признал мужчину виновным по статье об умышленном убийстве. Однако выбрали наименьшее возможное наказание – 10 лет тюрьмы. Также ему засчитывают как срок отбывания наказания 2 с половиной года в СИЗО.

Обратите внимание! 5 июля в одном из сел Самборского района Львовской области 44-летний мужчина избил своего отца до смерти. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Правоохранители его быстро задержали, и теперь ему грозит наказание.