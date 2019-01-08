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      "Связанные с Порошенко": кто из чиновников голосовал за то, чтобы назвать Ахметова монополистом

      42 Читати новину українською
      Ринат Ахметов
      Ринат Ахметов / tsn.ua

      Решение о том, чтобы назвать Рината Ахметова монополистом было принято в закрытом режиме, за него проголосовали пятеро из шести присутствующих членов Антимонопольного комитета – органа, который контролируется из Администрации президента. И это при том, что олигарх контролирует 80% тепловых электростанций и 85% добычи угля в Украине.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      Все, кто голосовал за это решение, напрямую связаны с Порошенко чиновники. Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев – однокурсник замглавы АП Алексея Филатова.

      Юрій Терентьєв
      Председатель АМКУ Юрий Терентьев

      Заместитель председателя АМКУ, докладчик по делу Мария Нижнык – кума Алексея Филатова, работала в созданной им юридической фирме "Экво". Еще одна работница Антимонопольного комитета Нина Сидоренко – однокурсница Филатова.

      Кроме этого, "за" голосовал и Валерий Полюхович, который считается близким к Игорю Кононенко.

      Светлана Панаиотиди – единственная из АМКУ, кто решился проголосовать против абсурдного решения об отсутствии у Ахметова признаков монополиста,
      – отметил Лещенко.

      Он пояснил, что теперь у Ахметова есть справка: если власть поменяется, обуздание его аппетитов будет сопровождаться криками о том, что ограничивают честный бизнес "(не) монополиста".

      "Казна Украины, то есть мы с вами, не получим суммы штрафа за монопольный сговор. И заплатим также мы, граждане Украины: тарифы на электроэнергию будут точно расти, ведь монополизм работает только в одну сторону", – заверил нардеп.

      И подытожил, что остановить этот процесс можно только одним способом – на выборах, выбирая честную власть, которая будет действовать в интересах всего общества, а не нескольких семей.

      Смотрите видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 8 января 2019 года

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Администрация Президента Сергей Лещенко Видеоблоги Ринат Ахметов Электроэнергия Энергетика
      Источник: 24 канал
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