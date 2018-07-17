Связи с Дейдеем и бездействие полиции: в НАБУ прокомментировали утренний погром в бюро

В Национальном антикоррупционном бюро отреагировали на утренний погром в НАБУ группой неизвестных.

Утром 17 июля группа молодых людей ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро и сломала там мебель и повредила некоторое имущество.

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Заявление по этому поводу появилось на официальных ресурсах НАБУ.

Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ,

– говорится в сообщении, которое появилось на странице бюро в Facebook.

В НАБУ отмечают, что правоохранители, которые находились рядом, никоим образом не пытались помешать злоумышленникам.



"Не исключаем, что сегодняшнее событие являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил", – говорится в заявлении.



По информации НАБУ один из организаторов сегодняшней акции связан с нардепом от "Народного фронта" Евгением Дейдеем, который, в свою очередь, является фигурантом расследований антикоррупционного бюро.

Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение,

– отметили в бюро.

В сети также появилось видео, на котором видно, как готовились к акции под НАБУ утром 17 июля.

Напомним, во вторник также состоялась акция под САП. Представители "Центра противодействия коррупции" пришли под здание антикоррупционной прокуратуры требовать отставки главы САП Назара Холодницокго и вручить ему "рюкзак на выход". Председателя ГПК Виталия Шабунина молодые люди спортивного телосложения облили зеленкой и забросали тортами. У него диагностировали химические ожоги глаз.