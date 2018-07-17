20:25
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Связи с Дейдеем и бездействие полиции: в НАБУ прокомментировали утренний погром в бюро

94 Читати новину українською
В НАБУ отреагировали на погром в бюро 17 июля
В НАБУ отреагировали на погром в бюро 17 июля / Кадр из видео

В Национальном антикоррупционном бюро отреагировали на утренний погром в НАБУ группой неизвестных.

Утром 17 июля группа молодых людей ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро и сломала там мебель и повредила некоторое имущество.

Смотрите также: "В ресторан собираемся": появились фото и видео, как пенсионерам платят за акцию под САП

Заявление по этому поводу появилось на официальных ресурсах НАБУ.

Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ,
– говорится в сообщении, которое появилось на странице бюро в Facebook.

В НАБУ отмечают, что правоохранители, которые находились рядом, никоим образом не пытались помешать злоумышленникам.

"Не исключаем, что сегодняшнее событие являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил", – говорится в заявлении.

По информации НАБУ один из организаторов сегодняшней акции связан с нардепом от "Народного фронта" Евгением Дейдеем, который, в свою очередь, является фигурантом расследований антикоррупционного бюро.

Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение,
– отметили в бюро.

В сети также появилось видео, на котором видно, как готовились к акции под НАБУ утром 17 июля.

Напомним, во вторник также состоялась акция под САП. Представители "Центра противодействия коррупции" пришли под здание антикоррупционной прокуратуры требовать отставки главы САП Назара Холодницокго и вручить ему "рюкзак на выход". Председателя ГПК Виталия Шабунина молодые люди спортивного телосложения облили зеленкой и забросали тортами. У него диагностировали химические ожоги глаз.

Теги: НАБУ Новости Украины Новости Киева Расследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
сегодня, 20:04 ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
55
Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
сегодня, 19:00 Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
Тетяна Мартинюк 70
Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
сегодня, 18:39 Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
331
О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
сегодня, 20:23 О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
29
Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
сегодня, 18:01 Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
679
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В полиции подтвердили информацию о напавших на Стерненко
 25 мая , 15:27
Консула впервые за два года впустили к политзаключенному Литвинову: жуткие детали
 2 июля , 05:31
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук