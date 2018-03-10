"Свобода" отреагировала на избиение своего представителя Левченко

Всеукраинское объединение "Свобода" утверждает, что внефракционного парламентария Юрия Левченко и депутата Киевсовета Святослава Кутняка, которые являются членами этой политсилы, во время акции протеста против незаконной застройки жестоко избили титушки, нанятые КП "Благоустрий".

Как отмечается на официальном сайте "Свободы", в результате столкновений повреждениям также подверглись многие местные жители, а сам Левченко потерял сознание. Кроме того, как убеждает объединения, у политика сломан нос и диагностированы многочисленные ушибы лица. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы.

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"Показательно, что присутствующие на акции работники полиции, вместо защитить киевлян от титушок, демонстративно отошли в сторону во время силового противостояния. На неоднократные требования народного депутата прекратить побоище эти прислужники застройщиков в полицейской форме отвечали отказом", – отметили представители "Свободы".

Итак, политсила в связи с нападением обнародовала ряд требований.

Мы требуем от городского главы Киева Виталия Кличко немедленно созвать внеочередное заседание Киевского городского совета и провести расследование деятельности руководства КП "Благоустрий", от прокурора Киева Романа Говды нарушить уголовное производство по факту избиения людей и преступной бездеятельности руководства ГУ МВД в Киеве и сотрудников правоохранительных органов, которые присутствовали на акции протеста и допустили совершения преступления. Запомните, уйти от справедливого суда не сможет никто из вас! Вас не спасут ни деньги, ни связи, ни депутатские мандаты. Всех причастные к преступлению должны быть немедленно арестованы. Предупреждаем правоохранителей и судей: на тормозах спустить это дело не удастся!

– подчеркнули в объединении.

Напомним, утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть ли не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко. Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, после таких действий Левченко отвезли в больницу.



Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.