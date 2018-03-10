Свобода слова в по-турецки: 25 журналистов бросили за решетку за критику власти

В Турции осудили 25 журналистов за участие в террористической организации. Все они были сотрудниками медиа, связанными с организацией Феттхула Гюлена – давнего критика турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Суд Стамбула приговорил 12 журналистов к 7,5 годам лишения свободы, еще 11 будут оставаться за решеткой 6 лет и 3 месяца. Среди осужденных и известный певец Аттила Таш.

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Но наказание мягче – три года в тюрьме за умышленную помощь террористической организации. Наименьший срок получил ветеран турецкой журналистики – Мурат Аксой – два года и один месяц лишения свободы по такому же обвинению.

Мои статьи возможно и были критикующими, но они не являются основанием для наказания. Я не заслуживаю наказания только за то, что я – журналист,

– сказал журналист Мурат Аксой.

Следственные органы обвинили журналистов в помощи Гюллену в организации неудавшегося государственного переворота в Турции летом 2016 года. После этого турецкие власти начали наступление на свободные СМИ. Очередное осуждение журналистов в Турции вызвало критику со стороны ОБСЕ.

Мы обеспокоены сегодняшним решением уголовного суда Стамбула. Серьезные обвинения в отношении журналистов так и не были доказаны в ходе расследования,

– заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Харлем Дезир.

В ОБСЕ призвали турецкие власти освободить незаконно осужденных журналистов. Анкару не первый обвиняют в нападениях на свободу слова. Пытаясь укрепить свою власть в стране, Реджеп Тайип Эрдоган жестко расправляется со своими оппонентами. Турецкие журналисты нередко становятся фигурантами уголовных дел только за то, что работают в оппозиционных СМИ. В рейтинге свободы СМИ, который ежегодно составляет организация "Репортеры без границ", Турция занимает 155 место из 180.

Напомним, два года назад часть воинских подразделений взяла под контроль несколько районов в Анкаре и Стамбуле. Военные перекрыли оба моста через Босфорский пролив. Поздно вечером 15 июля мятежники сообщили через СМИ, что взяли под контроль власть в стране во имя сохранения демократического строя и соблюдения прав человека.



Между тем президент Эрдоган выступил по центральным каналам, призвав граждан к сопротивлению. Позже большинство мятежников нейтрализовали, части – удалось бежать из страны. Турецкий президент заявил, что за неудачным переворотом стоит исламский проповедник Фетхулла Гюлен, который еще в 1998 году уехал в США. Несмотря на пребывание в изгнании, политический оппонент Эрдогана смог создать на родине ряд оппозиционных СМИ, а также заручился поддержкой части сотрудников судебной и правоохранительной систем.