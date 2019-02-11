"Свобода" занимается кампанией мэра Львова, а не президента, – Садовый о Кошулинском

Решение "Свободы" выставить кандидатом в президенты не лидера партии Олега Тягнибока, а человека второго плана – Руслана Кошулинского базируется на том, что свободовцам надо иметь своего кандидата на выборах городского головы Львова.

Об этом рассказал мэр Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовой в интервью "Главкому".

Читайте также: Садовый рассказал, кого бы назначил на ключевые должности в Украине

Кошулинский участвовал в выборах городского головы Львова в 2015 году. Тогда он во втором туре уступил Андрею Садовому, набрав лишь 36,86% голосов львовян.

Для них (Свободы, – 24 канал) сегодня является важным иметь кандидата на выборы мэра Львова. Поскольку Руслан Кошулинский участвовал в выборах мэра в прошлый раз, они снова его будут выставлять. Поэтому они занимаются предвыборной компанией мэра, а не президента,

– объяснил Садовый.

Он также напомнил, что является городским головой третью каденцию и напомнил, что не пойдет на выборы в четвертый раз. Сейчас Садовый баллотируется в президенты Украины.

"Я намерен побеждать на выборах президента. Выборы для этого и организуются, чтобы изменять рейтинги. Это когда штиль, тогда ничего не меняется. А выборы – это шторм", – отметил он.

Что известно о походе Кошулинского в президенты?

Руслана Кошулинского на президентские выборы выдвинуло ВО "Свобода". Его кандидатуру также поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов.



Согласно данным социологических компаний "Социс"; КМИС и Центр Разумкова, Кошулинский занимает 12 место в президентском рейтинге, ведь свой голос на выборах за него готовы отдать 0,8% украинцев.



Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.



Выборы президента 2019: главные даты