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      "Свобода" занимается кампанией мэра Львова, а не президента, – Садовый о Кошулинском

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      Садовый рассказал, для чего Кошулинский идет на президентские выборы
      Садовый рассказал, для чего Кошулинский идет на президентские выборы / Коллаж 24 канала

      Решение "Свободы" выставить кандидатом в президенты не лидера партии Олега Тягнибока, а человека второго плана – Руслана Кошулинского базируется на том, что свободовцам надо иметь своего кандидата на выборах городского головы Львова.

      Об этом рассказал мэр Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовой в интервью "Главкому".

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      Кошулинский участвовал в выборах городского головы Львова в 2015 году. Тогда он во втором туре уступил Андрею Садовому, набрав лишь 36,86% голосов львовян.

      Для них (Свободы, – 24 канал) сегодня является важным иметь кандидата на выборы мэра Львова. Поскольку Руслан Кошулинский участвовал в выборах мэра в прошлый раз, они снова его будут выставлять. Поэтому они занимаются предвыборной компанией мэра, а не президента,
      – объяснил Садовый.

      Он также напомнил, что является городским головой третью каденцию и напомнил, что не пойдет на выборы в четвертый раз. Сейчас Садовый баллотируется в президенты Украины.

      "Я намерен побеждать на выборах президента. Выборы для этого и организуются, чтобы изменять рейтинги. Это когда штиль, тогда ничего не меняется. А выборы – это шторм", – отметил он.

      Что известно о походе Кошулинского в президенты?
      Руслана Кошулинского на президентские выборы выдвинуло ВО "Свобода". Его кандидатуру также поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов.

      Согласно данным социологических компаний "Социс"; КМИС и Центр Разумкова, Кошулинский занимает 12 место в президентском рейтинге, ведь свой голос на выборах за него готовы отдать 0,8% украинцев.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.


      Выборы президента 2019: главные даты

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      Теги: Новости политики Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Новости Львова Руслан Кошулинский Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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