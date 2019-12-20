15:15
20 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России
      Вєсті Кремля
      21:14, 19 декабря
      Вести.UA: Настоящая сенсация от Тимошенко. Илья Кива нашел себя
      Вєсті.UA
      20:40, 19 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Курьезные новости
      ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Свободная касса: в отделениях "Сбербанка" России можно заказать и съесть еду из Mcdonalds

      35 Читати новину українською
      Чтобы привлечь клиентов, в отделениях "Сбербанка" России можно будет есть еду из Mcdonalds / 24 канал

      В отделениях российского "Сбербанка" теперь можно будет не только оформить кредит или оплатить коммунальные услуги, но и поесть чизбургер или картошку фри. Это стало следствием договоренностей между банком и компанией Mcdonalds.

      Съесть и заказать еду во всех отделениях "Сбербанка" в Москве можно будет вскоре, сообщает "Медуза".

      Интересно: Путин – Hublot: российская газета бессознательно потролила своего президента – фото

      В отделениях банка установят табло с перечнем блюд, которые можно заказать, зоны McCaffe Express и места, где можно будет поесть.

      Руководство банка надеется, что хотя бы таким образом к ним начнут ходить люди. Вероятно, люди действительно начнут ходить в отделение "Сбербанка" – чтобы поесть или просто выпить чашку кофе. Какая от этого польза самому банку – пока непонятно.

      В России все чаще закрываются отделения различных банков, а основной причиной является то, что люди начинают активнее пользоваться услугами банков в режиме онлайн. В таком случае ход "Сбербанка" выглядит вполне логичным – чизбургера в онлайне ты не съешь.

      Первая касса фастфуда уже открылась в отделении "Сбербанка" на улице Новослободской. В ближайшее время откроются и в других отделениях в столице.

      Первая касса Mcdonalds в отделении "Сбербанка" в России: смотрите фото

      Обмен удерживаемыми лицами: часть отказывается возвращаться в ОРДЛО
      сегодня
      1089
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Курьезные новости Москва Банки Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 І тут програємо. Чому взаємодію бізнесу з військкомати потрібно спростити
      Дмитро Дубілет 152
      сегодня , 14:08 День памяти Василия Слепака: воспоминания о легендарном Мифе
      Євгенія Мазур 965
      сегодня , 13:38 Топ-100 самых влиятельных украинцев – рейтинг журнала "Фокус": инфографика
      Анастасія Зазуляк 335
      сегодня , 13:00 Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 44
      сегодня , 12:28 Парад лжи. Путин снова утверждать что "нас там нет"
      Злой Одессит 419
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук