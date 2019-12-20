Свободная касса: в отделениях "Сбербанка" России можно заказать и съесть еду из Mcdonalds

В отделениях российского "Сбербанка" теперь можно будет не только оформить кредит или оплатить коммунальные услуги, но и поесть чизбургер или картошку фри. Это стало следствием договоренностей между банком и компанией Mcdonalds.

Съесть и заказать еду во всех отделениях "Сбербанка" в Москве можно будет вскоре, сообщает "Медуза".

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В отделениях банка установят табло с перечнем блюд, которые можно заказать, зоны McCaffe Express и места, где можно будет поесть.

Руководство банка надеется, что хотя бы таким образом к ним начнут ходить люди. Вероятно, люди действительно начнут ходить в отделение "Сбербанка" – чтобы поесть или просто выпить чашку кофе. Какая от этого польза самому банку – пока непонятно.

В России все чаще закрываются отделения различных банков, а основной причиной является то, что люди начинают активнее пользоваться услугами банков в режиме онлайн. В таком случае ход "Сбербанка" выглядит вполне логичным – чизбургера в онлайне ты не съешь.

Первая касса фастфуда уже открылась в отделении "Сбербанка" на улице Новослободской. В ближайшее время откроются и в других отделениях в столице.

Первая касса Mcdonalds в отделении "Сбербанка" в России: смотрите фото