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      Свободное общество свободных людей – более важный, чем современное оружие фактор, – волонтер

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      Юрий Касьянов
      Юрий Касьянов / Glavred.info

      Сила государства – в готовности применить эту силу и защищать свои национальные интересы даже тогда, когда кажется, что силы нет. И эта сила в Украины есть. Хотя большая часть общества эту силу или потеряла, либо не получила.

      Такое мнение в комментарии "Радио Свобода" высказал известный волонтер Юрий Касьянов. Он несколько дней назад написал в Facebook, что сила государства, нации не в тоннах золота в сейфах НБУ, даже не в количестве ракет, самолетов и дивизий, а в готовности применить эту силу и защищать свои национальные интересы даже тогда, когда кажется, что силы нет.

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      "Эта сила есть. К сожалению, большая часть общества эту силу или потеряла, либо не получила в результате политики поражения, которая проводилась последние 5 лет. И президент Зеленский, новая команда пришли к власти на это подготовленное поле, которое оставила предыдущая команда в стране – ожидания мира, ожидания мира любой ценой", – рассказал Касьянов изданию, продолжая свою мысль, которую ранее опубликовал в социальной сети.

      Он отметил, что бороться нужно всегда, при любом раскладе сил. Только в борьбе можно получить свою свободу и независимость. Если бы в 2014 году украинская власть не дала задний, то мы реально могли бы победить, и война давно закончилась бы, убежден Касьянов.

      Надо воспитывать здоровый дух патриотизма, отметил волонтер. Такой дух патриотизма возможен только в среде граждан, которые сами по себе независимы, живут в независимой стране, являются ответственными гражданами, а не стадом, которым управляют с помощью телевизора, выбирая тех или иных "лидеров".

      Можно бороться еще 100 лет, но другого способа выжить не существует. Должно быть свободное общество свободных людей. Этот фактор важнее современного оружия. Оружие только помогает одержать победу, а если нет боевого духа в армии, то ни одно оружие не поможет,
      – отметил Касьянов.

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      Он убежден, что сейчас, к сожалению, к армии относятся, как к месту заработка. И туда идут в основном работники, хотя профессионалы там тоже есть. По мнению волонтера, в армии должны служить, безусловно, все: и студенты, и колхозники, и рабочие, и предприниматели и дети "больших шишек".

      blog_ava
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      Теги: Оружие Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Волонтеры
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