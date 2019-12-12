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      "Свободовца" Алексея Кайду, который подрался со "слугой народа" в Раде, отпустили на поруки

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      "Свободовец" Алексей Кайда / Фото из соцсетей

      Печерский райсуд Киева вечером 12 декабря избирал меру пресечения бывшему народному депутату, "свободовцу" Алексею Кайде. Утром ему объявили подозрение из-за драки с действующим нардепом Андреем Богданцем в стенах парламента.

      Так, прокуроры просили для Каиды 2 месяца за решеткой, однако суд отдал политика на личные поруки нардепов. О таком решении написал в своем Фейсбук лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

      К теме: "Свободовца" Кайду задержали из-за драки со "слугой народа" Богданцем: видео

      Отметим, что в дом семьи Алексея Кайды в Киеве еще в 5 утра пришли правоохранители. Они настаивали на проведении обысков в квартире политика и задержали его.

      Впоследствии стало известно об объявлении ему подозрения. Так, Алексея Кайду подозревают в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Андрею Богданцу (санкция статьи предусматривает наказание - от 4 до 7 лет тюрьмы).

      Как происходило задержание смотрите в видео:

      Что известно о драке политиков

      Инцидент произошел 11 декабря во время заседания земельного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос открытия рынка земли в Украине. Там бывшие нардепы от "Свободы" подрались с действующими нардепами из "Слуги народа".

      От "Свободы" участниками схватки стали Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, в потасовке участвовал и Алексей Кайда. Противостоял им "слуга народа", нардеп Андрей Богданец. Он попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

      Кто такой Алексей Кайда?
      Бывший депутат Верховной Рады 7 созыва. С 2009 по 2012 год занимал должность главы Тернопольского областного совета. Участвовал в АТО (с августа 2014 года). Действующий заместитель председателя Ивано-Франковского городского совета.

      В светские хроники попал после своего кратковременного брака с известной украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной. Впрочем, пара развелась, не прожив вместе и 3 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики ВО "Свобода" Слуга народа Верховная Рада Решение суда Новости Киева Криминальные новости
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