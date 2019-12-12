"Свободовца" Алексея Кайду, который подрался со "слугой народа" в Раде, отпустили на поруки

Печерский райсуд Киева вечером 12 декабря избирал меру пресечения бывшему народному депутату, "свободовцу" Алексею Кайде. Утром ему объявили подозрение из-за драки с действующим нардепом Андреем Богданцем в стенах парламента.

Так, прокуроры просили для Каиды 2 месяца за решеткой, однако суд отдал политика на личные поруки нардепов. О таком решении написал в своем Фейсбук лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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Отметим, что в дом семьи Алексея Кайды в Киеве еще в 5 утра пришли правоохранители. Они настаивали на проведении обысков в квартире политика и задержали его.

Впоследствии стало известно об объявлении ему подозрения. Так, Алексея Кайду подозревают в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Андрею Богданцу (санкция статьи предусматривает наказание - от 4 до 7 лет тюрьмы).

Как происходило задержание смотрите в видео:

Что известно о драке политиков

Инцидент произошел 11 декабря во время заседания земельного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос открытия рынка земли в Украине. Там бывшие нардепы от "Свободы" подрались с действующими нардепами из "Слуги народа".

От "Свободы" участниками схватки стали Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, в потасовке участвовал и Алексей Кайда. Противостоял им "слуга народа", нардеп Андрей Богданец. Он попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Кто такой Алексей Кайда?

Бывший депутат Верховной Рады 7 созыва. С 2009 по 2012 год занимал должность главы Тернопольского областного совета. Участвовал в АТО (с августа 2014 года). Действующий заместитель председателя Ивано-Франковского городского совета.



В светские хроники попал после своего кратковременного брака с известной украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной. Впрочем, пара развелась, не прожив вместе и 3 лет.