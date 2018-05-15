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Свободовцы хотят лишить Козловского звания "заслуженный артист Украины"

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Свободовцы хотят лишить Козловского звания
Свободовцы хотят лишить Козловского звания "заслуженный артист Украины" / Фото из открытых источников

Депутаты Львовщины на сессии Львовского облсовета по инициативе депутата от ВО "Свобода" Мирославы Бабинской зарегистрировали обращение. В нем говорится о лишении певца Виталия Козловского звания "заслуженного артиста Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Уверены, что такая аморальная личность не может иметь статус заслуженного артиста Украины,
– говорится в обращении.

Отмечается, что Украину возмутило известие о том, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил 9 мая 2018 года на концерте в России.

"Считаем это не только огромным позором и предательством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается на востоке", – отмечают депутаты.

Депутаты также требуют лишить званий других народных и заслуженных артистов, которые в период русско-украинской войны гастролируют в РФ или иным образом поддерживают связи со страной-агрессором.

Напомним, певец Виталий Козловский подтвердил, что 9 мая выступал в Москве и заявил, что не боится травли.

Он заявил, что принципиальным условием его выступления в Москве было объявление того, что он является заслуженным артистом Украины. Таким образом он хотел получить возможность общаться со сцены именно как украинский артист и продвигать "украинскую идею и нашу правду простым людям".

Козловский выступил на 9 мая в Москве: смотрите видео

 

Теги: Новости Украины 9 мая Российские гастролеры Украина – Россия Новости Львова
Источник: 24 Канал
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