Свободу Хаецкому: под МВД активисты защищают арестованного за пожар в колледже на Троицкой
В Киеве активисты собрались в поддержку поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого под зданием Министерства внутренних дел. Хаецкого единственного из всех фигурантов отправили под арест за декабрьский пожар в Одессе в экономическом колледже, унесшем жизни 16 человек.
Что происходит во МВД
Активисты заявили, что это акция солидарности с "друзьями в Одессе", пишет "Укринформ". Они убеждены, что Андрей Хаецкий не причастен ко всем обвинениям, потому что за 2 недели до трагедии передал свои полномочия преемнику.
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Участники акции скандируют: "Свободу Андрею Хаецкому". Лозунг написан и на одном из их плакатов.
Активисты рассказали, что у Хаецкого больное сердце, поэтому пребывание в СИЗО может иметь фатальные последствия для его здоровья и жизни.
Акция в поддержку Хаецкого в Киеве / Фото "Укринформ"
Акция в Одессе
Сейчас Одесский апелляционный суд рассматривает жалобу на решение о двухмесячном содержания Андрея Хаецкого в СИЗО.
Под зданием суда также собрались активисты. Один из депутатов готов взять Хаецкого на поруки.
Акция в поддержку Хаецкого в Одессе: видео
В чем обвиняют Хаецкого?
22 мая Киевский районный суд Одессы под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа Андрея Хаецкого. Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар в колледже на Троицкой.
Его адвокат Юлия Токаева сразу подала апелляцию. Защитница заявила, что он уволился из колледжа за месяц до пожара по состоянию здоровья, а также все это время добровольно приходил к следователю.
Хаецкого поддерживают журналисты и общественные активисты.
Пожар на Троицкой: как это было и кто виноват
- Пожар вспыхнул 4 декабря 2019 года, огонь охватил почти 4000 квадратных метров.
- В здании колледжа находились 210 человек, большинство из которых студенты.
- Из-за проблем во время эвакуации погибли 16 человек и еще 30 пострадали.
- Многим просто не удалось выйти из-за закрытой двери черного выхода.
- Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
- Полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).
- 20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.
- А заведующую хозяйством экономического колледжа на Троицкой в Одессе Татьяну Фомич 15 января суд отправил под ночной домашний арест