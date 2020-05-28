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Свободу Хаецкому: под МВД активисты защищают арестованного за пожар в колледже на Троицкой

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Протесты в Киеве под МВД за свободу Хаецкому - фото 28 мая 2020
Под МВД активисты защищают арестованного за пожар в колледже на Троицкой / ukrinform.ua

В Киеве активисты собрались в поддержку поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого под зданием Министерства внутренних дел. Хаецкого единственного из всех фигурантов отправили под арест за декабрьский пожар в Одессе в экономическом колледже, унесшем жизни 16 человек.

Что происходит во МВД

Активисты заявили, что это акция солидарности с "друзьями в Одессе", пишет "Укринформ". Они убеждены, что Андрей Хаецкий не причастен ко всем обвинениям, потому что за 2 недели до трагедии передал свои полномочия преемнику.

Узнайте больше Пожар в колледже на Троицкой: активисты защищают арестованного Андрея Хаецкого – подробности

Участники акции скандируют: "Свободу Андрею Хаецкому". Лозунг написан и на одном из их плакатов.

Активисты рассказали, что у Хаецкого больное сердце, поэтому пребывание в СИЗО может иметь фатальные последствия для его здоровья и жизни.

Акция в поддержку Хаецкого в Киеве / Фото "Укринформ"

Акция в Одессе

Сейчас Одесский апелляционный суд рассматривает жалобу на решение о двухмесячном содержания Андрея Хаецкого в СИЗО.

Под зданием суда также собрались активисты. Один из депутатов готов взять Хаецкого на поруки.

Акция в поддержку Хаецкого в Одессе: видео

В чем обвиняют Хаецкого?
22 мая Киевский районный суд Одессы под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа Андрея Хаецкого. Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар в колледже на Троицкой.

Его адвокат Юлия Токаева сразу подала апелляцию. Защитница заявила, что он уволился из колледжа за месяц до пожара по состоянию здоровья, а также все это время добровольно приходил к следователю.

Хаецкого поддерживают журналисты и общественные активисты.

Пожар на Троицкой: как это было и кто виноват

  • Пожар вспыхнул 4 декабря 2019 года, огонь охватил почти 4000 квадратных метров.
  • В здании колледжа находились 210 человек, большинство из которых студенты.
  • Из-за проблем во время эвакуации погибли 16 человек и еще 30 пострадали.
  • Многим просто не удалось выйти из-за закрытой двери черного выхода.
  • Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
  • Полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).
  • 20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.
  • А заведующую хозяйством экономического колледжа на Троицкой в ​​Одессе Татьяну Фомич 15 января суд отправил под ночной домашний арест
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости Киева Решение суда Расследования Новости Одессы Протесты Криминальные новости Жертвы Пожар в Одессе на Троицкой
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