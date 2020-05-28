Свободу Хаецкому: под МВД активисты защищают арестованного за пожар в колледже на Троицкой

В Киеве активисты собрались в поддержку поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого под зданием Министерства внутренних дел. Хаецкого единственного из всех фигурантов отправили под арест за декабрьский пожар в Одессе в экономическом колледже, унесшем жизни 16 человек.

Что происходит во МВД

Активисты заявили, что это акция солидарности с "друзьями в Одессе", пишет "Укринформ". Они убеждены, что Андрей Хаецкий не причастен ко всем обвинениям, потому что за 2 недели до трагедии передал свои полномочия преемнику.

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Участники акции скандируют: "Свободу Андрею Хаецкому". Лозунг написан и на одном из их плакатов.

Активисты рассказали, что у Хаецкого больное сердце, поэтому пребывание в СИЗО может иметь фатальные последствия для его здоровья и жизни.

Акция в поддержку Хаецкого в Киеве / Фото "Укринформ"

Акция в Одессе

Сейчас Одесский апелляционный суд рассматривает жалобу на решение о двухмесячном содержания Андрея Хаецкого в СИЗО.

Под зданием суда также собрались активисты. Один из депутатов готов взять Хаецкого на поруки.

Акция в поддержку Хаецкого в Одессе: видео

В чем обвиняют Хаецкого?

22 мая Киевский районный суд Одессы под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа Андрея Хаецкого. Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар в колледже на Троицкой.



Его адвокат Юлия Токаева сразу подала апелляцию. Защитница заявила, что он уволился из колледжа за месяц до пожара по состоянию здоровья, а также все это время добровольно приходил к следователю.



Хаецкого поддерживают журналисты и общественные активисты.

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