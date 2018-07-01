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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Свободу Олегу Сенцову": в Киеве прошла акция в поддержку украинского политзаключенного

29 Читати новину українською

"Свободу Олегу Сенцову" – по всему миру люди требуют от Кремля освободить пленника. Ровно в 15:00 активисты вышли на площади городов, в частности в Киеве сотни неравнодушных собрались на Майдане Незалежности.

Об этом сообщил 24 канала в прямом эфире.

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Акция в поддержку Олега Сенцова собрала на Майдане Независимости более сотни человек, к ней присоединились ряд общественных организаций, политические деятели, политики и неравнодушные киевляне.

Митингующие требовали от Российской Федерации, чтобы Кремль отпустил украинских пленников, включая Олега Сенцова.

Путин пытается обменять Олега Сенцова на санкции – это недопустимо. Решение могут принять только президенты обоих государств,
– отметил соорганизатор акции Дмитрий Карп.

Кроме этого, активисты требуют от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы те написали письмо Владимиру Путину с требованием освободить украинских политзаключенных. Ради этого они даже пошли организованной колонной к посольству Франции и Германии, чтобы выразить свои условия.

Вы должны осознать, что Путин "кайфует" сейчас, то есть он получает большое удовольствие от того, что его все просят, молят о том, чтобы он отпустил невиновного человека,
– сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Позже активисты вернутся на Майдан Независимости, где продолжат свою акцию.

В общем, акция в поддержку Олега Сенцова проходит 1 июля в Украине, США, Франции и Великобритании. Активисты в Киеве призывают активистов по всему миру приходить в посольства Германии и Франции и требовать от своих лидеров, чтобы те все-таки обратились к Путину. Напомним, Олег Сенцов голодает уже 49 день.

Теги: Новости Украины Новости Киева Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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