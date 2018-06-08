Своей задачей вижу развал Российской империи, – Мухарский.

Неординарный художник Антин Мухарский считает, что борьба с Россией – смертельный поединок. И поэтому продолжает вкладывать свою лепту в развал страны-агрессора.

Об этом говорится в интервью 24 каналу: Антон Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать

Мы желаем им конца, а они – нам. Топор войны выкопан, и пока что я не собираюсь его зарывать. Схватка смертельная, и я не хочу стоять над ней. Поэтому принимаю активное участие в соответствии со своими профессиональными и тактико-техническими характеристиками.,

– прокомментировал Мухарский.

Он добавил, что до сих пор работает по военной профессии, которую приобрел еще во времена Советского Союза, когда служил. Ведь в военном билете записано, что Мухарский – музыкант военных оркестров. Поэтому проект "Орест Лютый", который перенял традицию его еще советского армейства, это продолжает. Художник также сообщил, что выступает на общественных началах в госпиталях перед ранеными бойцами.

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"Бывает, говорят: "Ааа, почему вы не возьмете автомат и не пойдете в окопы?". Потому что у меня сердце уже больное, печень не та ... Но я там, где коэффициент моей полезного действия самый высокий. Считаю, что это моя боевая позиция, где я держу не только оборону, но и иногда перехожу в наступление. Я сам выбрал эту позицию и в ней чувствую себя комфортно, потому что умею иногда так досаждать врагам, что у них зубы скрипят и челюсти сводит от ненависти", – заключил Мухарский.