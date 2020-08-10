На войне события могут разворачиваться непредсказуемо. Примером этого служили истории бойцов, которые начинали воевать в одной армии, а заканчивали – под совсем другим флагом. Таких людей во время Второй мировой войны называли "своими среди чужих".

Летом 1944 года союзники открыли второй фронт, на рассвете 6 июня началась операция "Оверлорд". 156 тысяч солдат высаживались на пляжах Нормандии. Чтобы оттянуть и ослабить вероятный контрудар немцев, командование союзников ночью забросило в тыл нацистов большой десант – 24 тысячи британских, американских, канадских и французских парашютистов. Подробнее об этом читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Опасность в самолетах

Чтобы обойти немецкие радиолокационные системы и не нарваться на зенитки, самолеты не поднимались выше 150 метров. При выходе из самолета на скорости, приземление длилось несколько секунд, а парашюты в то же время не сильно смягчали удар. Большинство пилотов не имели опыта полетов в таких условиях.

Из-за ограниченной видимости на небольшой высоте да еще и под обстрелом зениток, крылатую пехоту пытались высадить как можно быстрее. Из-за этого бойцы иногда попадали прямо под немецкие пулеметы. В какой-то момент стало понятно, что все идет не по плану.

Парашютистов раскидало по всей Нормандии, а треть снаряжения была потеряна. Для дезориентации немцев, с самолетов сбрасывали деревянных "десантников". Одетые в форму и соответственно подкрашенные куклы были почти 1 метр высотой и 57 сантиметров в ширину. Англичане называли их "Рупертом", а американцы – "Оскаром".



Деревянные "десантники" для дезориентации немцев / Кадр из фильма "Самый длинный день" (1962 года)

Американский доброволец

В одном из C-47 с собратьями летел герой нашего рассказа. Сержанту Джозефу Байерли из 506-го парашютно-пехотного полка 101-й десантной дивизии исполнился 21 год. Когда Америка вступила в войну он только что окончил школу. Однако вместо университета пошел добровольцем в армию. До получения формы Байерли подрабатывал мясником. В 1944 году он был среди крылатой пехоты, которая должна была навести панику в немецком тылу.

Его самолет попал под огонь зениток, однако, ребята успели покинуть горящий борт вблизи городка Сен-Ком-дю-Мон. Байерли был одним из тех десантников 101-й дивизии, которые после приземления оказались наедине с неизвестным. Связи с собратьями не было. Однако закалка в учебном лагере не прошла даром. Десантник пошел на огни города вдали, намереваясь отдать жизнь как можно дороже.

В плену нацистов

Майору удалось взорвать небольшую электроподстанцию и еще несколько объектов. Но через несколько дней немцы все-таки нейтрализовали "одиночку". Он был одним из тех "эйрборнов", которые попали в плен.



Джозеф Байерли в картотеке военнопленных / Stalag XII-A PoW Camp

Позже Джозеф признавался, что в тот момент думал над тем, удастся ли ему добежать и убить фотографа-нациста, перед тем, как подстрелят его самого. Байерли дважды сбегал, но неудачно. После первого побега – оказался в лагере в Польше. Во время следующей попытки его с группой заключенных Гестапо задержали в поезде, который направлялся в Берлин. Впоследствии его поместили в концлагерь на западе Польши.

В начале января 1945 года Байерли снова удалось бежать, его ориентиром были звуки канонады. Так он дошел до линии фронта, где наступал 1-й Белорусский фронт. Оказавшись возле бригады советских танкистов он напросился воевать с ними.

Он действительно ушел на Восток, где в течение нескольких дней прятался на ферме. Танковая часть и батальон, я думаю, также приехала в ту местность. С собой у него была пачка сигарет Lucky Strike, с которой он вышел и сказал: "Я американский товарищ, я американский товарищ",

– рассказал сын Джозефа Байерли Джон.

Так началась служба американского десантника в советском танковом батальоне. В этой части американская техника была получена по ленд-лизу и Байерли стал пулеметчиком на Шермане. Вместе с 1-м Белорусским фронтом он продолжил воевать против немцев.

Тяжелое ранение

В феврале – апреле 1945 года, во время боев на севере Польши, американца сильно задело. Он попал под обстрел бомбардировщиков и был тяжело ранен. Впоследствии его отправили в советский госпиталь. Следующие несколько месяцев Байерли провел в больничной койке.



Сканирование медицинской карты Джозефа Байерли / Фото из архива

Однажды судьба снова улыбнулась ему. Во время визита в госпиталь Жукова, ему рассказали об истории мичиганца. По словам сына Байерли, Жуков подошел к Джозефу и спросил его о семье. На что отец ответил, что мечтает вернуться домой, возможно, даже через посольство в Москве. Маршал решил воспользоваться этим моментом для укрепления двусторонних отношений между союзниками.

Байерли выписали пропуск, с которым американец приехал в Москву, где дипломаты помогли ему вернуться домой. Уже в начале апреля 1945 года Джозеф Байерли рассказывал свои приключения в мичиганских пабах. Он был одним из американцев, которые успели повоевать против войск Третьего Рейха под флагом американской и советской армий.

"Своими среди чужих" были и украинцы

История полтавчанина Владимира Куца началась со встречи с американцами. Он был одним из тех молодых людей, которых немцы вывозили на работу. В 1942 году его отправили в Германию. 15-летний парень оказался на службе в одном из баварских хозяйств.



Ветеран Второй мировой войны Владимир Куц / Скриншот из видео

В марте 1945 года, когда фронт подходил к Девангену, Куц наткнулся на американский патруль. Он уберег авангард 4-й пехотной дивизии от потерь, ведь понял, что немцы установили противотанковые пушки в засаде. Пехота предложила парню присоединиться – Владимир Куц, получив прозвище Вилли, или же Маленький Сталин, получил место пулеметчика на Виллисе. Далее шли полны кровавых боев последние месяцы войны.

Однако, Куц не согласился остаться. На подаренном американцами автомобиле он отправился на встречу советскому фронту.

Меня остановил патруль американской военной полиции в Зальцбурге. Сержант взял мои документы и был шокирован. В немецкой машине, в американской униформе и россиянин,

– вспоминал Владимир Куц.

Ветеран американской и советской армий перешел к своим 5 мая вблизи реки Энс, где пехотная дивизия армии США встретилась с передовыми частями воздушно-десантных войск с украинского фронта. После проверки, СМЕРШ взял бывшего пулеметчика американского пехотного полка к себе.

Необходимо отметить, что знания Куцом немецкого и немного английского языков пригодились и Советской армии. Последние дни войны он встретил уже в роли водителя-переводчика при одном из подразделений контрразведки.

"Японец" в немецкой униформе

Во время высадки в Нормандии американские десантники взяли в плен странного солдата, фото которого облетело прессу с подписью – японец в немецкой униформе. Но откуда в рядах вермахта японцы, если Токио с Берлином не практиковали обмен военными частями?



Ян Кён Чжон в военной униформе / U.S. National Archives and Records Administration

Согласно информации, солдат призвали в японскую армию в 1938 году. Затем они попали в советский плен во время приграничных боев в 1939 году. Оттуда попали на службу в Красную Армию, где в декабре 1941 года под Москвой были захвачены Вермахтом. И уже посланы во Францию как немецкие солдаты.

Ян Кён Чжон родился на Севере корейского полуострова в 1920-х годах. В то время эти территории находились под властью Японии. В 1938 году молодого парня призвали в японскую армию, тогда уже почти год продолжалась война против Китая. Впоследствии Ян попал в Квантунскую армию и принял участие в боях в Манчжурии. Там воевали японцы с советскими войсками, стоявшими в Монголии.

В 1939 году он участвовал в боях на реке Халхин-Голе, где попал в плен. Следующие три года кореец провел в ссылке в советских ГУЛагах. Когда в 1942-м Кён Чжон узнал, что узников набирают для пополнения на фронт, то сразу же ухватился за призрачный шанс вырваться из лагерной Сибири.



Солдат призвали в японскую армию в 1938 году / Фото из архива

В то время Красная Армия приходила в себя после колоссальных потерь, нанесенных войсками Вермахта в первые годы войны. И кореец вызвался добровольцем на фронт. Период с 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года был самым тяжелым для Красной Армии.

Справка. В течение этого времени на советско-германском фронте гибли более 8 тысяч человек ежесуточно. Почти 4 миллиона красноармейцев попали в плен.

Жестокие сражения и плен

Очередной поворот судьба подготовила для Кён Чжона в начале 1943 года. После разгрома 6-й армии Вермахта Фридриха Паулюса под Сталинградом, командование Красной армии попыталось разгромить немецкую группу армий ДОН контрударным рывком. Кореец попал на этот участок фронта в феврале 1943 года. Рывок красноармейцев разбился о резервные части фон Манштейна.

Во время Третьей битвы за Харьков фельдмаршал Эрих фон Манштейн фактически уничтожил три советские армии и один бронетанковый корпус. Из более 80 тысяч солдат ьольше 45 тысяч считались утраченными.

Справка. После Третьей битвы за Харьков Красная армия восстанавливалась почти пол года, вплоть до июля 1943 года.

Яну Кён Чжону удалось не погибнуть в жестокой битве за Харьков. Вместе с несколькими тысячами советских солдат он попал в плен. К советским пленным немцы относились очень плохо. Частично из-за того, что их было слишком много и ресурсов на содержание не хватало. Условия проживания были настолько плохими, что в лагерях случались случаи каннибализма, а тысячи пленных умирали от истощения и болезней.

Чтобы изменить безнадежную ситуацию в лагере кореец ухватился за шанс получить форму немецкого войска. После 1943 года войска Третьего Рейха были настолько пестрыми, что в них нашлось место и для экзотических (по меркам Европы) подразделений – индийского Tiger Legion или собранного из арабов и африканцев батальона "Фрайес Арабиан". Часть из них была добровольцами – как, например, солдаты Ваффен СС из Голландии, Бельгии, Швеции или Норвегии.



К советским пленным немцы относились очень плохо / Фото из архива

Были и те, для кого получение немецкой формы стало шансом покинуть концлагеря, или возможностью отомстить коммунистам, или подготовиться к будущей борьбе. Ост-батальоны, в отличие от ост-легионов, не были самостоятельными частями, а присоединялись к немецким пехотным дивизиям. Ян Кён Чжон вызвался служить – получил форму и попал в Ост-батальон, часть которого состояла из пленных россиян и грузин. Его присоединили к 709 пехотной дивизии и перебросили во Францию. Так кореец оказался в Нормандии, а именно на строении линии береговой обороны полуострова Котантен.

В июне 1944 года он вступил в бой с американским десантом и снова попал в плен. Вместе с другими пленниками – попал в США, где после завершения заключения и остался жить. В конце 90-х историю корейца, который воевал в японской, советской, а потом и в немецкой армиях, попытались подтвердить корейские журналисты. Однако, в архивах о человеке по имени Ян Кён Чжон ничего не упомянуто, хотя и известно о документах с корейскими фамилиями, которые числились в рядах немецкого войска.

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Пережили ли солдаты похожие на жизнь Кён Чжона испытания судьбы – неизвестно. Вместе с тем, этот человек вдохновил корейского режиссера Кан Джэ-гю на создание военной драмы "Мой путь". Лента вышла в 2011 году, но провалилась в прокате.

Идея создать этот фильм появилась после того, как я услышал эту историю из документальной ленты. У меня загорелась кровь, ведь эта информация была чем-то невероятным. Это был шанс окунуться в эпоху тех людей, которые были ровесниками моего отца, тех, кто пережил Вторую мировую войну. Я очень хотел погрузиться в их историю,

– отметил режиссер ленты.

Ян Кён Чжон воевал в составе трех разных армий, его история остается яркой иллюстрацией того, насколько драматичной может быть человеческая жизнь во времена войны. Однако в то же время – это пример того, как судьба может стать сторонницей человека, даря ему желаемое.