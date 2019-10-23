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      Телеканал новостей 24 Блоги Михаил Дубинянский
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Михаил Дубинянский

      Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский

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      В 2018 на заборе Дома профсоюзов в Одессе, где сгорели люди, кто-то нарисовал логотип сети, прославившейся своими жареными крылышками
      В 2018 на заборе Дома профсоюзов в Одессе, где сгорели люди, кто-то нарисовал логотип сети, прославившейся своими жареными крылышками / фото dumskaya.net

      Юмористический скандал вокруг шутки "95 Квартала" – лишь один из симптомов растущей пропасти. Украинцам становится все труднее понимать друг друга. Все сложнее договариваться о том, кто свой, а кто чужой.

      Песня о сгоревшем доме Валерии Гонтаревой, похоже, станет главным отечественным хитом 2019 года. За несколько дней ее не прослушал и не прокомментировал только ленивый. Правда, рассуждения об этике и эстетике слишком часто заслоняли суть происходящего.

      Мы склонны рассматривать околополитический юмор как историю о смешном и несмешном, о моральном и аморальном, об уместном и недопустимом. Но в действительности околополитический юмор – это история о своих и чужих. Это жанр, не признающий никаких правил, кроме нашего отношения к его жертвам.

      В последние дни много говорилось о человеческом горе, не подлежащем осмеянию. Но ранее в Украине шутили и об убитых сторонниках "ЛДНР", и об утонувшем хоре имени Александрова, и о сгоревших заживо в одесском Доме профсоюзов. Речь шла о чужих, о врагах, и циничный юмор воспринимался как адекватное оружие. Чего греха таить, многие патриоты нарочно отпускали провокационные остроты о "жареных колорадах" – чтобы насладиться негодованием пророссийской публики. А теперь эти же люди искренне негодуют из-за провокационной песни "Горіла хата".

      В последние дни много говорилось и о том, что шутить нужно со вкусом. Но ни легендарная рифмовка "Спасибо жителям Донбасса за президента-пид*раса", ни матерная песенка про Путина, мягко говоря, не отличались утонченностью. Тем не менее интеллектуальная элита встречала их на ура. Речь шла о чужих, о врагах, и низкий юмор воспринимался как адекватное оружие. Незатейливое "Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла" в исполнении и. о. министра иностранных дел Дещицы вызывало бурю восторгов среди продвинутой общественности. А теперь эти же люди искренне возмущаются вульгарностью "95 Квартала" и хора Веревки.

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      Таков железный закон жанра. Шутка, адресованная врагу, всегда будет казаться уместной и остроумной. Шутка, затрагивающая кого-то из своих, обрастает множеством требований и неписаных табу. И наша реакция на скандальную выходку "Квартала" – это не вопрос этики или эстетики. Это вопрос о том, относим ли мы госпожу Гонтареву к своим или чужим.

      Для кого-то Валерия Алексеевна – враг. Абсолютно чуждый элемент сродни Януковичу, Путину или Мотороле. С этой точки зрения издевательский номер "95 Квартала" действительно хорош. И эта часть общества представлена не только мстительным олигархом Коломойским, но и множеством обывателей, питающих к бывшей правящей команде натуральную классовую ненависть.

      Однако другая часть общества никогда этого не примет. Никогда не поставит прежнюю украинскую власть на одну доску с Путиным и "колорадами". Никогда не согласится с расчеловечиванием Гонтаревой, Парубия или Порошенко. Для сотен тысяч наших сограждан они останутся критикуемыми, но не чужими.

      Юмористический скандал – лишь один из симптомов нарастающего общественного антагонизма. Украинцам становится все труднее понимать друг друга. Все сложнее договариваться о том, кто свой, а кто чужой. Внутренняя пропасть, возникшая еще при позднем Петре Алексеевиче, продолжает углубляться при раннем Владимире Александровиче. Она растет вопреки декларативному курсу Банковой на объединение страны – а нередко с прямой подачи новой власти. И дальнейшие симптомы рискуют оказаться куда более серьезными, чем творчество "Квартала" и хора имени Веревки.

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      Автор: Михаил Дубинянский
      Теги: Новости политики Квартал 95 Горила хата: скандал с "95 кварталом" Поджог дома Гонтаревой
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