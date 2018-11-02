"Свои Москву не интересуют, наших они не отдают": Геращенко об освобождении узников Кремля

Освобождение заложников и политзаключенных является фактически заблокировано Кремлем. С российской стороны пока нет позитивных сигналов ни по одному из украинских пленников.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Она отметила, что в течение года украинские делегаты делали десятки предложений в Минске в отношении политзаключенных, передавали списки через разные дипломатические источники, однако все же остались без ответа и без результата.

Свои Москву не интересуют. Наших они не отдают. Вопрос исключительно в Путине. Он стремится победить в Украине и ждет выборов, вернее, планирует влиять на их результат, делать все для смены власти в Украине

– отметила Геращенко.

По ее словам, пока Украина не достигла положительных результатов ни по одному незаконно заключенному в РФ.

"Заложники – это тот козырь, который Путин будет держать и не собирается отдавать сейчас, к сожалению. Конечно, мы на всех уровнях продолжим усилия, чтобы вытаскивать наших, мы не опускаем руки, но пока, как видите – никаких позитивных сигналов ни по одному узнику Кремля", – добавила вице-спикер Рады.