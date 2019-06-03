Свыше 60 тысяч гривен от "Укрлендфарминг" на поддержку занятий спортом взрослыми и детьми

Поддержка внешкольных учебных заведений и организация досуга взрослых и детей на селе занимает видное место среди проектов сотрудничества агрохолдинга "Укрлендфарминг" с сельскими общинами на территории его деятельности. Руководителем и основателем холдинга является Олег Бахматюк.

Довольно популярным видом спорта для жителей сел является волейбол. Предприятия "Укрлендфарминг" постоянно поддерживают как проведение местных турниров среди взрослых команд, так и юношеские волейбольные команды в целом.

В частности, "Укрлендфарминг" обеспечил призовой фонд в 10 тысяч гривен для волейбольных турниров в Гадячском районе. 16 апреля профессиональную спортивную форму и мячи от представителей агрохолдинга получила девичья юношеская волейбольная команда Лохвицкой ДЮСШ. По два комплекта спортивной игровой формы и спортивный костюм вручили каждой из 61 участницы команды. Проект стоимостью почти 31 тысячу гривен является одним из нескольких, запланированных компанией на поддержку этой известной в Украине ДЮСШ. После чемпионата Полтавской области в апреле волейбольная команда планирует принять участие во Всеукраинском чемпионате по волейболу, который состоится в июне 2019 года.

"Дети – наше будущее. В своей благотворительной деятельности "Укрлендфарминг" старается уделять максимальное внимание детям. Наша компания принимает активное участие в их всестороннем развитии и всячески содействует в достижении ими своих маленьких, но уже таких амбициозных и взрослых целей в жизни", – поделился директор предприятия Группы "Райз-Восток" Юрий Щербак во время торжественного вручения на тренировочной площадке комплектов одежды и реквизита юным спортсменкам.

Директор Лохвицкой детско-юношеской спортивной школы Ольга Яблоновская отметила: "Понимание важности детского спорта присуще не каждой бизнес-структуре. ООО "Райз-Восток", которое входит в "Укрлендфарминг", является одним из немногих приятных исключений. Получать призовые места на соревнованиях, заниматься тренировочным процессом и знать, что для обеспечения деятельности команды будет поддержка от неравнодушных к теме всестороннего развития детей, к занятиям спортом подрастающего поколения, является жизненно необходимым для каждой ДЮСШ".

Спонсорская помощь "Укрлендфарминг" детскому футбольному клубу "Динамо Белополье" в сумме 15 700 гривен помогла команде юных спортсменов принять участие в международном детском футбольном турнире "Odessa Cup" в городе Южный Одесской области.

"Укрлэндфарминг" является вертикально интегрированным холдингом, который работает на территории 22 областей Украины. Компания вкладывает десятки миллионов гривен в проекты, связанные с улучшением уровня жизни жителей тех населенных пунктов, в которых расположены предприятия агрохолдинга.