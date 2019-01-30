Сыграет ли Ракицкий за сборную Украины в 2019 году: букмекеры начали принимать ставки

Ярослав Ракицкий таки перешел в российский "Зенит". Поставил ли под сомнение свои выступления в сборной Украины. Ведь речь идет о клубе государства-агрессора.

На днях член исполкома ФФУ Сергей Макаров заявил, что решение о привлечении игрока «Зенита» Ракицкого остается исключительно за тренерским штабом сборной. А вот журналист Игорь Цыганык рассказал, что в Федерации есть понимание того, что такой поступок Ракицкого исключает возможность его вызова в сборную Украины в будущем.

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"Фаворит Спорт" предлагает ставку на то, сыграет ли Ярослав за сборную Украины в 2019 году. Коэффициент на то, что это случится – 2,5.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года. Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной. А также пропускавший матчи сборной Украины будто из-за травм, но через несколько дней играл за донецкий "Шахтер".

Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной. А также пропускавший матчи сборной Украины будто из-за травм, но через несколько дней играл за донецкий "Шахтер". После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Ракицкого убрали из списка игроков сборной Украины на сайте Федерации Футбола Украины.

на сайте Федерации Футбола Украины. Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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