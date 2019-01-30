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      Сыграет ли Ракицкий за сборную Украины в 2019 году: букмекеры начали принимать ставки

      16 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий будет играть с надписью "Россия" на спине вместо "Слава Украине!"
      Ярослав Ракицкий будет играть с надписью "Россия" на спине вместо "Слава Украине!" / ФК "Зенит"

      Ярослав Ракицкий таки перешел в российский "Зенит". Поставил ли под сомнение свои выступления в сборной Украины. Ведь речь идет о клубе государства-агрессора.

      На днях член исполкома ФФУ Сергей Макаров заявил, что решение о привлечении игрока «Зенита» Ракицкого остается исключительно за тренерским штабом сборной. А вот журналист Игорь Цыганык рассказал, что в Федерации есть понимание того, что такой поступок Ракицкого исключает возможность его вызова в сборную Украины в будущем.

      Читайте также: Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины

      "Фаворит Спорт" предлагает ставку на то, сыграет ли Ярослав за сборную Украины в 2019 году. Коэффициент на то, что это случится – 2,5.

      Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"

      • Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.
      • Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной. А также пропускавший матчи сборной Украины будто из-за травм, но через несколько дней играл за донецкий "Шахтер".
      • После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.
      • Ракицкого убрали из списка игроков сборной Украины на сайте Федерации Футбола Украины.
      • Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.
      • Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.
      • Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".
       

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      Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Ярослав Ракицький Спорт
      Источник: 24 Канал
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