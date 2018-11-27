Сыграет ли "Шахтер" в Харькове матч Лиги чемпионов после введения военного положения

Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения в Украине. Действовать он будет, в частности, в Харьковской области. В самом же Харькове 12 декабря свой матч Лиги чемпионов должен провести донецкий "Шахтер".

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Однако в Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что введение военного положения никоим образом не отразится на проведении матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион". Об этом сообщил министр Игорь Жданов.

"Указом Президента Украины не отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, которые запланированы к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях", – говорится в сообщении Жданова.

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При этом министр напомнил, что при проведении массовых спортивных мероприятий в настоящее время будут усилены меры безопасности.

Ограничения на проведение массовых спортивных мероприятий могут применяться только в случае наличия информации о серьезной опасности для граждан, полученной от Службы безопасности Украины и правоохранительных органов,

– отметил Жданов.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.



Вместе с тем секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.