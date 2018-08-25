Сыграл только 15 минут: Андрей Ярмоленко снова начинает на скамейке запасных

Андрей Ярмоленко сыграл 15 минут в лондонском дерби с "Арсеналом".

Андрей Ярмоленко снова начинает на скамейке запасных.

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В третьем туре чемпионата Англии украинец остался в запасе "Вест Хэма" в лондонском дерби с "Арсеналом". Мануэль Пеллегрини выпустил Ярмоленко на 75-й минуте, когда молотобойцы уже уступали со счетом 1:2.

Однако за последующие минуты отличиться смог только Дэнни Уэлбек. Также забитый мяч Манреаля и автогол Диопа принесли победу "Арсеналу" со счетом 3:1. За "Вест Хэм" отличился Арнаутович.