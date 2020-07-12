Сын Авакова и депутаты развлекались на вечеринке в клубе Киева, их охраняла полиция, – Лещенко
В киевском клубе в ночь на12 июля состоялась громкая вечеринка: праздновали день рождения депутата Харьковского областного совета Владимира Скоробагача. Полиция между тем не штрафовала заведение и посетителей за нарушение карантина, а охраняла сына Авакова, депутата от "Слуги народа" Бакумова и экс-нардепа Виталия Хомутынника.
Соответствующую информацию в своем телеграмм-канала опубликовал журналист и экс-депутат Сергей Лещенко.
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Он пишет: на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в нарушение правил карантина, но и охраняла участников.
А охранять было кого – ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Ярче иллюстрации двойных стандартов сложно представить,
– отметил Лещенко.
На видео, которое добавил к своему посту Лещенко, инста-стори девушки, которая была на той вечеринке вечером. Однако на ней трудно распознать в толпе людей известных в политикуме персон.
С соответствующей локальной меткой ночного клуба Perfect Place в Инстаграме люди массово выкладывали фото и видео с ночной вечеринки 12 июля. Она проводилась без соблюдения санитарно-эпидемических требований, посетители были без масок и ни о какой социальной дистанциии речи не было.
Что известно о работе ночных клубов во время карантина
- Кабмин уравнял время работы ночных клубов и театров во время карантина. Теперь эти заведения могут работать до 23:00. Пользователи в соцсетях шутят, что значит клубы стали не ночными, а "вечерними".
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице продолжаются проверки заведений и предприятий относительно соблюдени\ ими регламентов работы во время карантина. Закрыли как минимум уже 4 ночных клуба.
- Посетители вечеринок, которые проходят и внутри заведений, и на улице, обычно не следуют рекомендациям Минздрава и за не ношение масок должны получать штрафы.
- Не лучше ситуация и в Одессе. В соцсетях часто появляются видео и фото громких ночных гуляний.