В киевском клубе в ночь на12 июля состоялась громкая вечеринка: праздновали день рождения депутата Харьковского областного совета Владимира Скоробагача. Полиция между тем не штрафовала заведение и посетителей за нарушение карантина, а охраняла сына Авакова, депутата от "Слуги народа" Бакумова и экс-нардепа Виталия Хомутынника.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канала опубликовал журналист и экс-депутат Сергей Лещенко.

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Он пишет: на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в нарушение правил карантина, но и охраняла участников.

А охранять было кого – ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Ярче иллюстрации двойных стандартов сложно представить,

– отметил Лещенко.

На видео, которое добавил к своему посту Лещенко, инста-стори девушки, которая была на той вечеринке вечером. Однако на ней трудно распознать в толпе людей известных в политикуме персон.

С соответствующей локальной меткой ночного клуба Perfect Place в Инстаграме люди массово выкладывали фото и видео с ночной вечеринки 12 июля. Она проводилась без соблюдения санитарно-эпидемических требований, посетители были без масок и ни о какой социальной дистанциии речи ​​не было.

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