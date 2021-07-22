Об этом сообщили 21 июля. Руслан Краснов опубликовал соответствующие видео и фото в сети

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"Суетливый город"

Пока не сообщают, почему сын экс-кандидата в мэры Днепра Загида Краснова уехал в Россию. Вероятно, он посетил Москву, чтобы отдохнуть.

Депутат опубликовал сторис, где он гуляет возле Московского университета имени Ломоносова. Краснов называет город "суетливым". Также Руслан Краснов гуляет возле бизнес-центра "Москва-Сити".

Вероятно, СБУ пересмотрит визит депутата в Россию.

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Сын скандального депутата Загида Краснова уехал в Москву: смотрите видео

Что известно о Загиде Краснове