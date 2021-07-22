В Москву уехал сын скандального экс-кандидата в мэры Днепра Загида Краснова: видео
Источник:"Днепровская панорама"
Депутат Днепропетровского облсовета Руслан Краснов уехал в Москву. Он является сыном Загида Краснова, который был кандидатом в мэры Днепра осенью 2020 года. Детали визита неизвестны.
Об этом сообщили 21 июля. Руслан Краснов опубликовал соответствующие видео и фото в сети
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"Суетливый город"
Пока не сообщают, почему сын экс-кандидата в мэры Днепра Загида Краснова уехал в Россию. Вероятно, он посетил Москву, чтобы отдохнуть.
Депутат опубликовал сторис, где он гуляет возле Московского университета имени Ломоносова. Краснов называет город "суетливым". Также Руслан Краснов гуляет возле бизнес-центра "Москва-Сити".
Вероятно, СБУ пересмотрит визит депутата в Россию.
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Сын скандального депутата Загида Краснова уехал в Москву: смотрите видео
Что известно о Загиде Краснове
- Баллотировался на выборы мэра Днепра в ноябре 2020 года. Он занял 2 место, набрав 19% голосов.
- Загид Краснов является лидером организации "Общественная сила", занимающейся социальной помощью, ремонтом зон отдыха в городе и тому подобное.
- В 2019 году против депутата открыли уголовное производство за подкуп избирателя и за то, что препятствовал осуществлению избирательного права.
- Краснов организовал группу людей, которые искали лиц с именами и фамилиями, как и у депутатов Верховной Рады. За деньги они этих людей хотели сделать кандидатами в парламент на выборах осенью 2020 года.
- Сейчас политик – секретарь Днепропетровского горсовета.